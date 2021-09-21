Ищу оригинальный код Moving Average без использования iMA()
Здраствуйте, ищу оригинальный код Moving_Average. То есть не тот который идет в мт. Или другие пользовательские использующие в расчете iMA() или iMAOnArray(), а в чисто девственном виде так сказать. Оказалось не так просто его найти, хотя казалось бы)
- MetaTrader 5 Strategy Tester!
- Ищу советник/скрипт для МТ4, который отображает график в перевернутом виде
- Гармоническая торговля
Бог в помощь.
ar4bal:
Здраствуйте, ищу оригинальный код Moving_Average. То есть не тот который идет в мт. Или другие пользовательские использующие в расчете iMA() или iMAOnArray(), а в чисто девственном виде так сказать. Оказалось не так просто его найти, хотя казалось бы)
Здраствуйте, ищу оригинальный код Moving_Average. То есть не тот который идет в мт. Или другие пользовательские использующие в расчете iMA() или iMAOnArray(), а в чисто девственном виде так сказать. Оказалось не так просто его найти, хотя казалось бы)
Откройте MetaEditor 5. Путь к индикатору: [data folder]\MQL5\Indicators\Examples\Custom Moving Average.mq5
"А такой же только с перламутровыми пуговицами есть?") Спасибо конечно, но ищу тоже самое для mql4. Он там есть, но без параметра: "типа цены(applied_price)"...
Файлы:
ar4bal #:
"А такой же только с перламутровыми пуговицами есть?") Спасибо конечно, но ищу тоже самое для mql4. Он там есть, но без параметра: "типа цены(applied_price)"...
"А такой же только с перламутровыми пуговицами есть?") Спасибо конечно, но ищу тоже самое для mql4. Он там есть, но без параметра: "типа цены(applied_price)"...
Это форум MQL5. Вы написали в одном из главных разделов - естественно Вы получили ответ для MQL5. Все вопросы по старому терминалу обсуждаются в одном, специальном разделе: MQL4 и MetaTrader 4 (25663) . Вашу тему перенесу туда.
ar4bal #:
"А такой же только с перламутровыми пуговицами есть?") Спасибо конечно, но ищу тоже самое для mql4. Он там есть, но без параметра: "типа цены(applied_price)"...
"А такой же только с перламутровыми пуговицами есть?") Спасибо конечно, но ищу тоже самое для mql4. Он там есть, но без параметра: "типа цены(applied_price)"...
Если напрячь мозг, если он есть, то можно увидеть
//+------------------------------------------------------------------+ //| Simple Moving Average | //+------------------------------------------------------------------+ double SimpleMA(const int position,const int period,const double &price[]) { //---
и понять, что сюда можно засунуть любой массив из
int OnCalculate(const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[])
это и будет applied_price
И всё это из mql4
Задача сейчас на этапе: как новичку mql4 добавить в "Custom Moving Averages" функцию Price(в смысле PRICE_CLOSE, PRICE_OPEN, RICE_HIGH итд)
Файлы:
ar4bal #:
Задача сейчас на этапе: как новичку mql4 добавить в "Custom Moving Averages" функцию Price(в смысле PRICE_CLOSE, PRICE_OPEN, RICE_HIGH итд)
Задача сейчас на этапе: как новичку mql4 добавить в "Custom Moving Averages" функцию Price(в смысле PRICE_CLOSE, PRICE_OPEN, RICE_HIGH итд)
очевидно жеж, вместо close, отправлять в функции - open или high или low.
ar4bal #:
Задача сейчас на этапе: как новичку mql4 добавить в "Custom Moving Averages" функцию Price(в смысле PRICE_CLOSE, PRICE_OPEN, RICE_HIGH итд)
Задача сейчас на этапе: как новичку mql4 добавить в "Custom Moving Averages" функцию Price(в смысле PRICE_CLOSE, PRICE_OPEN, RICE_HIGH итд)
Простите мой французский: а не похрен, какая цена, если машка длинная?
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь