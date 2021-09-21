Ищу оригинальный код Moving Average без использования iMA()

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Здраствуйте, ищу оригинальный код Moving_Average. То есть не тот который идет в мт. Или другие пользовательские использующие в расчете iMA() или iMAOnArray(), а в чисто девственном виде так сказать. Оказалось не так просто его найти, хотя казалось бы)
 
Бог в помощь. 
 
ar4bal:
Здраствуйте, ищу оригинальный код Moving_Average. То есть не тот который идет в мт. Или другие пользовательские использующие в расчете iMA() или iMAOnArray(), а в чисто девственном виде так сказать. Оказалось не так просто его найти, хотя казалось бы)

Откройте MetaEditor 5. Путь к индикатору: [data folder]\MQL5\Indicators\Examples\Custom Moving Average.mq5

 
"А такой же только с перламутровыми пуговицами есть?") Спасибо конечно, но ищу тоже самое для mql4. Он там есть, но без параметра: "типа цены(applied_price)"...
Файлы:
l6urpb0p3_Custom_MA_mql4.png  30 kb
 
ar4bal #:
"А такой же только с перламутровыми пуговицами есть?") Спасибо конечно, но ищу тоже самое для mql4. Он там есть, но без параметра: "типа цены(applied_price)"...

Это форум MQL5. Вы написали в одном из главных разделов - естественно Вы получили ответ для MQL5. Все вопросы по старому терминалу обсуждаются в одном, специальном разделе: MQL4 и MetaTrader 4 (25663) . Вашу тему перенесу туда.

 
ar4bal #:
"А такой же только с перламутровыми пуговицами есть?") Спасибо конечно, но ищу тоже самое для mql4. Он там есть, но без параметра: "типа цены(applied_price)"...

Если напрячь мозг, если он есть, то можно увидеть

//+------------------------------------------------------------------+
//| Simple Moving Average                                            |
//+------------------------------------------------------------------+
double SimpleMA(const int position,const int period,const double &price[])
  {
//---

и понять, что сюда можно засунуть любой массив из 

int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])

это и будет applied_price

И всё это из mql4

[Удален]  

 

.

 

Ну, или: MA(0)=MA(1)+(F(0)-F(n))/n 

Это, если в приращениях удобнее, n - размерность машки

 
Задача сейчас на этапе: как новичку mql4 добавить в "Custom Moving Averages" функцию Price(в смысле PRICE_CLOSE, PRICE_OPEN, RICE_HIGH итд)
Файлы:
Custom_Moving_Averages.mq4  7 kb
 
ar4bal #:
Задача сейчас на этапе: как новичку mql4 добавить в "Custom Moving Averages" функцию Price(в смысле PRICE_CLOSE, PRICE_OPEN, RICE_HIGH итд)

очевидно жеж, вместо close, отправлять в функции - open или high или low.

 
ar4bal #:
Задача сейчас на этапе: как новичку mql4 добавить в "Custom Moving Averages" функцию Price(в смысле PRICE_CLOSE, PRICE_OPEN, RICE_HIGH итд)

Простите мой французский: а не похрен, какая цена, если машка длинная?

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