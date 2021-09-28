Нужна помощь - страница 6

Новый комментарий
 
Думаю, любопытство.  curiosity
 
Алексей Тарабанов #:
Думаю, любопытство.  curiosity
But you have any curiosity to? have not you?
 
khorosh #:

Это мне известно. Мне неясно, что за величина для группы, экстремумы которой определяют.

Величина чего? Ссылку на эту систему не можете дать?

Вот ссылка на описание. Вам это нужно?

Нужна помощь
Нужна помощь
  • 2021.09.17
  • www.mql5.com
Проблема в следующем В языке практически не разбираюсь, возникла необходимость автоматизировать открытие ордеров по нескольким вп, набросал вот так...
 
zvezdocheet #:
Сообщите причину Вашего интереса

"Во всем мне хочется дойти

До самой сути.

В работе, в поисках пути,

В сердечной смуте..."

(Б. Пастернак)

 
a007 #:

Вот ссылка на описание. Вам это нужно?

Нет, я предполагал, что есть первоисточник откуда можно было бы понять о какой величине, экстремумы которой определяются с помощью VB, идёт речь.

 
khorosh #:

Нет, я предполагал, что есть первоисточник откуда можно было бы понять о какой величине, экстремумы которой определяются с помощью VB, идёт речь.

  For n = 2 To LastRow
    s = Cells(n, 12)
    If Len(s) = 10 Then
      g = Right(s, 4)
      If g = "2021" Then
        Cells(n, 15) = Left(s, 5)
      Else
        Cells(n, 15) = Mid(s, 4, 3) & Right(s, 2)
      End If
    Else
      Cells(n, 15) = s
    End If
    x = Cells(n, 15)
    Cells(n, 15) = x
  Next n

а Вы знакомы с VB?

 
khorosh #:

Нет, я предполагал, что есть первоисточник откуда можно было бы понять о какой величине, экстремумы которой определяются с помощью VB, идёт речь.

Посмотрите для начала ЧИСЛА ГРАДИНЫ 3х+ 1

 
khorosh #:

"Во всем мне хочется дойти

До самой сути.

В работе, в поисках пути,

В сердечной смуте..."

(Б. Пастернак)

По этой стратегии робот делает 96% прибыльных сделок


 
a007 #:

а Вы знакомы с VB?

В 90-х занимался торговым бизнесом и для учёта товара сделал себе программку на  VBA. Знал на любительском  уровне. А сейчас, когда прошло более 20 лет уже почти ничего не помню, после освоения Mql4 забросил и  VBA и эксель.
 
zvezdocheet #:

Посмотрите для начала ЧИСЛА ГРАДИНЫ 3х+ 1

Меня не интересуют нерешённые математические задачи, до уровня Григория Перельмана мне далеко.)

1234567
Новый комментарий