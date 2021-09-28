Нужна помощь - страница 6
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Думаю, любопытство. curiosity
Это мне известно. Мне неясно, что за величина для группы, экстремумы которой определяют.
Величина чего? Ссылку на эту систему не можете дать?
Вот ссылка на описание. Вам это нужно?
Сообщите причину Вашего интереса
"Во всем мне хочется дойти
До самой сути.
В работе, в поисках пути,
В сердечной смуте..."
(Б. Пастернак)
Вот ссылка на описание. Вам это нужно?
Нет, я предполагал, что есть первоисточник откуда можно было бы понять о какой величине, экстремумы которой определяются с помощью VB, идёт речь.
Нет, я предполагал, что есть первоисточник откуда можно было бы понять о какой величине, экстремумы которой определяются с помощью VB, идёт речь.
а Вы знакомы с VB?
Нет, я предполагал, что есть первоисточник откуда можно было бы понять о какой величине, экстремумы которой определяются с помощью VB, идёт речь.
Посмотрите для начала ЧИСЛА ГРАДИНЫ 3х+ 1
"Во всем мне хочется дойти
До самой сути.
В работе, в поисках пути,
В сердечной смуте..."
(Б. Пастернак)
По этой стратегии робот делает 96% прибыльных сделок
а Вы знакомы с VB?
Посмотрите для начала ЧИСЛА ГРАДИНЫ 3х+ 1
Меня не интересуют нерешённые математические задачи, до уровня Григория Перельмана мне далеко.)