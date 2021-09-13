MetaEditor: форматирование кода

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Доброго времени суток!
Есть ли возможность в ME, какой-либо клавишей, форматирование кода? Как в обычных IDE. Если да, то какой?

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SimpleUser:

Доброго времени суток!
Есть ли возможность в ME, какой-либо клавишей, форматирование кода? Как в обычных IDE. Если да, то какой?

Это?


 
Да. Но слово "стилизатор" в русском варианте перевода просто убивает. :)
Осталось найти, как это настраивается. Форматирование кода - это ведь главное условие священных войн.
 
SimpleUser #:
Осталось найти, как это настраивается. Форматирование кода - это ведь главное условие священных войн.

В настройках)

Tools -> Options -> Styler

 
Уже нашёл. Только странные тут настройки. Непривычные.
В целом хочу так:
void OnStart()
{
   if(1)
   {
      //comment
   }
}
Но, непонятно, как сделать?
 
SimpleUser #:
Уже нашёл. Только странные тут настройки. Непривычные.
В целом хочу так:
Но, непонятно, как сделать?

Выберите стилизатор МетаКвотс:


 
Он как раз по умолчанию. Но там не так, как я хочу. Видите разницу?
Стандарт
void OnStart()
  {
   if(1)
     {
      //comment
     }
  }
А хочется
void OnStart()
{
   if(1)
   {
      //comment
   }
}
 
SimpleUser #:
Он как раз по умолчанию. Но там как раз не так, как я хочу. Видите разницу?

Эксперементируйте


 

Спасибо за совет. :)
Но там набор ограничен и среди них нет нужного.
Или я его не вижу.

 
SimpleUser #:

Спасибо за совет. :)
Но там набор ограничен и среди них нет нужного.
Или я его не вижу.

Лень проверять все? :)

Вроде бы есть возможность работать в VisualStudio. Может такое подойдет...

 
Yevhenii Levchenko #:

Лень проверять все? :)

Вроде бы есть возможность работать в VisualStudio. Может такое подойдет...

Я как раз перебрал всё. А вот про VS не знал - попробую обязательно.

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