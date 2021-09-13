MetaEditor: форматирование кода
SimpleUser:
Доброго времени суток!
Доброго времени суток!
Есть ли возможность в ME, какой-либо клавишей, форматирование кода? Как в обычных IDE. Если да, то какой?
Это?
Да. Но слово "стилизатор" в русском варианте перевода просто убивает. :)
Осталось найти, как это настраивается. Форматирование кода - это ведь главное условие священных войн.
Осталось найти, как это настраивается. Форматирование кода - это ведь главное условие священных войн.
SimpleUser #:
Осталось найти, как это настраивается. Форматирование кода - это ведь главное условие священных войн.
Осталось найти, как это настраивается. Форматирование кода - это ведь главное условие священных войн.
В настройках)
Tools -> Options -> Styler
Уже нашёл. Только странные тут настройки. Непривычные.
В целом хочу так:
В целом хочу так:
void OnStart() { if(1) { //comment } }Но, непонятно, как сделать?
Он как раз по умолчанию. Но там не так, как я хочу. Видите разницу?
Стандарт void OnStart() { if(1) { //comment } } А хочется void OnStart() { if(1) { //comment } }
Спасибо за совет. :)
Но там набор ограничен и среди них нет нужного.
Или я его не вижу.
SimpleUser #:
Спасибо за совет. :)
Спасибо за совет. :)
Но там набор ограничен и среди них нет нужного.
Или я его не вижу.
Лень проверять все? :)
Вроде бы есть возможность работать в VisualStudio. Может такое подойдет...
Yevhenii Levchenko #:
Лень проверять все? :)
Вроде бы есть возможность работать в VisualStudio. Может такое подойдет...
Лень проверять все? :)
Вроде бы есть возможность работать в VisualStudio. Может такое подойдет...
Я как раз перебрал всё. А вот про VS не знал - попробую обязательно.
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Доброго времени суток!
Есть ли возможность в ME, какой-либо клавишей, форматирование кода? Как в обычных IDE. Если да, то какой?