Понять, почему SELL STOP не открывается по BID

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Согласно документации, СЕЛЛ открывается по BID. На скринах доказательство того, что не срабатывает. Почему - хз. Хочется разобраться.

Выдержка из документации:


 

Еще одно фото

 

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в чем проблема-то ?

поднимется Bid выше вашего Sell Stop и откроется ордер в продажу (причём даже по худшей цене)..всё верно - цена вверх, вы вниз :-)

торгуйте лимитками - стоп ордера доведут до цугундера

 

1) брокер всегда прав.
2) если он в чем-то не прав, см. п.1.

 
Maxim Kuznetsov #:

в чем проблема-то ?

поднимется Bid выше вашего Sell Stop и откроется ордер в продажу (причём даже по худшей цене)..всё верно - цена вверх, вы вниз :-)

торгуйте лимитками - стоп ордера доведут до цугундера

Она сверху вниз пошла. Иначе бы ордер не установился. Зачем ей подниматься?

Как я могу установить стоповый селл ордер выше текущей цены?
 

автор больше сотни роботов, позорник.

сотня зарабатывающих роботов(мошенник)

когда MQ уже займется такими шарлотанами

 
Fast235 #:

автор больше сотни роботов, позорник.

сотня зарабатывающих роботов(мошенник)

когда MQ уже займется такими шарлотанами


Ты о чём?

 
PapaYozh #:


Ты о чём?

посмотри сам

 
Maxim Kuznetsov #:

в чем проблема-то ?

поднимется Bid выше вашего Sell Stop и откроется ордер в продажу (причём даже по худшей цене)..всё верно - цена вверх, вы вниз :-)

торгуйте лимитками - стоп ордера доведут до цугундера


Ты, случаем, стоповый ордер с лимитным не попутал?

 
Fast235 #:

посмотри сам

на что?

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