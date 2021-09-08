Понять, почему SELL STOP не открывается по BID
Добро пожаловать на форекс!!!
в чем проблема-то ?
поднимется Bid выше вашего Sell Stop и откроется ордер в продажу (причём даже по худшей цене)..всё верно - цена вверх, вы вниз :-)
торгуйте лимитками - стоп ордера доведут до цугундера
1) брокер всегда прав.
2) если он в чем-то не прав, см. п.1.
в чем проблема-то ?
поднимется Bid выше вашего Sell Stop и откроется ордер в продажу (причём даже по худшей цене)..всё верно - цена вверх, вы вниз :-)
торгуйте лимитками - стоп ордера доведут до цугундера
Она сверху вниз пошла. Иначе бы ордер не установился. Зачем ей подниматься?Как я могу установить стоповый селл ордер выше текущей цены?
автор больше сотни роботов, позорник.
сотня зарабатывающих роботов(мошенник)
когда MQ уже займется такими шарлотанами
в чем проблема-то ?
поднимется Bid выше вашего Sell Stop и откроется ордер в продажу (причём даже по худшей цене)..всё верно - цена вверх, вы вниз :-)
торгуйте лимитками - стоп ордера доведут до цугундера
Ты, случаем, стоповый ордер с лимитным не попутал?
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Согласно документации, СЕЛЛ открывается по BID. На скринах доказательство того, что не срабатывает. Почему - хз. Хочется разобраться.
Выдержка из документации: