MT5: тестер стратегий по нескольким парам

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Доброго времени суток!
Есть ли возможность запустить тестер стратегий по нескольким валютным парам? Что-то типа пакетной обработки - вначале пробежал одну пару, затем другую и так по списку.
 
SimpleUser:
Доброго времени суток!
Есть ли возможность запустить тестер стратегий по нескольким валютным парам? Что-то типа пакетной обработки - вначале пробежал одну пару, затем другую и так по списку.

Оставьте в окне 'Market Watch' только нужные символы и затем выберите параметр 'All symbols selected in MarketWatch'

В результате по каждому символу будет запущен одиночный тест.

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