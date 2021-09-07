MT5: тестер стратегий по нескольким парам
SimpleUser:
Доброго времени суток!
Есть ли возможность запустить тестер стратегий по нескольким валютным парам? Что-то типа пакетной обработки - вначале пробежал одну пару, затем другую и так по списку.
Доброго времени суток!
Есть ли возможность запустить тестер стратегий по нескольким валютным парам? Что-то типа пакетной обработки - вначале пробежал одну пару, затем другую и так по списку.
Оставьте в окне 'Market Watch' только нужные символы и затем выберите параметр 'All symbols selected in MarketWatch'
В результате по каждому символу будет запущен одиночный тест.
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Есть ли возможность запустить тестер стратегий по нескольким валютным парам? Что-то типа пакетной обработки - вначале пробежал одну пару, затем другую и так по списку.