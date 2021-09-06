Как отключить service?
Доброго времени суток!
Экспериментировал с самостоятельно написанными сервисами. Теперь один из них самостоятельно стартует при запуске MT5.
Как отключить? И где можно увидеть список подобных сервисов?
Советники, индикаторы, скрипты и сервисы - всё это видно в окне "Навигатор". Чтобы отключить сервис - выделите его и остановите:
Так нет его там. Этот сервис я могу увидеть только в логах. Причём, сейчас это даже уже не сервис - сейчас это просто скрипт. Однако запускается почему то.
Для проверки, я нашёл этот файл, в OnStart добавил
Print("Привет");
и увидел "Привет" в логах. Это баг?
Похоже, что баг (или просто глюк).
1) Создал сервис с другим именем. Добавил в OnStart "привет"
2) Стартовал его
3) Увидел в логах "привет"
4) Перезапустил MT5
5) Увидел в логах и прошлое и новое сообщение
6) Удалил созданный сервис в окне Навигатор
7) Перезапустил MT5
Теперь в логах пусто.
Кстати, заметил, что MT5 как-то странно работает, если, например, положить файл (советник или ещё что) не в ту папку, в которой его ожидает увидеть MT5. Хотя, может в команде разработчиков ленивый тестировщик. Или его нет совсем.
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Экспериментировал с самостоятельно написанными сервисами. Теперь один из них самостоятельно стартует при запуске MT5.
Как отключить? И где можно увидеть список подобных сервисов?