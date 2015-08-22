Как вытащить сигнал из архива?
Или как удалить архивный сигнал? Что-бы заново запустить.
nataliyafx:У вас сам счет не помешен в архив? Проверьте счет у брокера, они могли его за архивировать, из за отсутствия активности.
актуально!
та же проблема!
что делать?
счет у брокера рабочий вполне себе
Сигналы -> вернуть сигнал из архива.
Сигналы -> вернуть сигнал из архива.
Armen Karkaryan:Нужно зайти в сигнал.
Что то не вижу... с права на верху есть кнопка - "правка", но и это ничего не дает.
Не вижу картинки. Вставьте картинку правильно, пожалуйста: Форум: как вставить картинку
Не вижу картинки. Вставьте картинку правильно, пожалуйста: Форум: как вставить картинку
Armen Karkaryan:Осталось нажать на кнопку "Правка"...
Привет.
Из-за отсутствия торговли сигнал был помещен в архив.
Хочу снова запустить сигнал, но система не дает, пишет что такой сигнал уже существует, есть варианты как можно вытащить сигнал из архива? Или придется новый счет создавать?