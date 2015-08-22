Как вытащить сигнал из архива?

Привет.

Из-за отсутствия торговли сигнал был помещен в архив.

Хочу снова запустить сигнал, но система не дает, пишет что такой сигнал уже существует, есть варианты как можно вытащить сигнал из архива? Или придется новый счет создавать? 

 
Или как удалить архивный сигнал? Что-бы заново запустить.
 
У вас сам счет не помешен в архив? Проверьте счет у брокера, они могли его за архивировать, из за отсутствия активности.
 

актуально!

та же проблема!

что делать?

счет у брокера рабочий вполне себе 

 

решено.

https://www.mql5.com/ru/contact

Сигналы -> вернуть сигнал из архива. 

Напишите сообщение администрации сайта
 
https://www.mql5.com/ru/contact

Сигналы -> вернуть сигнал из архива. 

и где написано "вернуть сигнал из архива"?
 
Нужно зайти в сигнал.
 
Что то не вижу... с права на верху есть кнопка - "правка", но и это ничего не дает.
Не вижу картинки. Вставьте картинку правильно, пожалуйста: Форум: как вставить картинку 

 
 Осталось нажать на кнопку "Правка"...
