Мост между мт 4 и брокером

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Друзья, кто подскажет как наладить котировки евроброкера на мт 4?
 

Европейские котировки налаживаются в MT4:


автор неизвестен, судьба его печальна :-)

серьёзно - арендуете сервер у любезных MetaQuotes, мешок инструкций должен прилагаться

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