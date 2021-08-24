Мост между мт 4 и брокером
Друзья, кто подскажет как наладить котировки евроброкера на мт 4?
Европейские котировки налаживаются в MT4:
автор неизвестен, судьба его печальна :-)
серьёзно - арендуете сервер у любезных MetaQuotes, мешок инструкций должен прилагаться
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