Робот купил, как можно использовать? - страница 2

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чувак из США наверное в шоке, спросил как робота запустить, а ему тут вылили на голову, про наклейки, переводчиков и все остальное
 
a007:

На клавиатуре в США отсутствуют русские буквы. Продают наклейки. Но это выглядит безобразно и быстро портится...

Еще раз повторю для тех, у кого отсутствуют русские буквы. Есть бесплатные сервисы транслитерации. И если челу влом даже ими пользоваться - то пусть выслушивает недовольные ответы форумчан.

[Удален]  
Georgiy Merts:

Еще раз повторю для тех, у кого отсутствуют русские буквы. Есть бесплатные сервисы транслитерации. И если челу влом даже ими пользоваться - то пусть выслушивает недовольные ответы форумчан.

Дай нормальный ответ, хоть какой то толк от тебя будет
 
Sergey Lazarenko:
чувак из США наверное в шоке, спросил как робота запустить, а ему тут вылили на голову, про наклейки, переводчиков и все остальное

что за манера общения, тут сейчас могут твою любимую чувихой так же назвать

где чувак, там и чувиха, видимо)

 
Ramiz Mavludov:

Зашел спросить, а вы воспитанием решили заняться.  

Руфорум, он такой. Вымер давно, а болячки остались
 
Georgiy Merts:

Еще раз повторю для тех, у кого отсутствуют русские буквы. Есть бесплатные сервисы транслитерации. И если челу влом даже ими пользоваться - то пусть выслушивает недовольные ответы форумчан.

Опросите своих соседей и друзей, какой процент знает. Если бы им попался компьютер с чисто латинской клавиатурой, как бы они набрали русский текст?

Учтите, что "американцы тупые". Там все через службу обслуживания.

 
a007:

Опросите своих соседей и друзей, какой процент знает. Если бы им попался компьютер с чисто латинской клавиатурой, как бы они набрали русский текст?

Учтите, что "американцы тупые". Там все через службу обслуживания.

Это у нас, почему-то, недобрые. Атмосфера форума все больше отбивает охоту сюда писать или спрашивать что-то.

Как-то дочке привезли с Германии клавиатуру. Она владеет "слепой" печатью, ей все равно, что там латинские буквы. А я когда садился за ее компьютер - мучился. Потом увидел в Гугле экранную клавиатуру - стал там набирать и копировать оттуда тексты, если надо. В самом низу страницы на google.com есть раздел с настройками, где можно языки выбрать. Проверьте, может Вам пригодится.


 
Vasiliy Pushkaryov:

Это у нас, почему-то, недобрые. Атмосфера форума все больше отбивает охоту сюда писать или спрашивать что-то.

Как-то дочке привезли с Германии клавиатуру. Она владеет "слепой" печатью, ей все равно, что там латинские буквы. А я когда садился за ее компьютер - мучился. Потом увидел в Гугле экранную клавиатуру - стал там набирать и копировать оттуда тексты, если надо. В самом низу страницы на google.com есть раздел с настройками, где можно языки выбрать. Проверьте, может Вам пригодится.

Опросите своих соседей и друзей, какой процент знает об этой программе? Если знаете Вы, то вряд ли о ней знают в США...

 
нервные все какие-то :)
 

Привет!

Автору ответ:

Вопрос ваш очень правильный и очень разумный, 
хороший вопрос, насыщенный желанием заработать. 
Вы на правильном пути стоите.

Но вопрос ваш не задавали тому, у кого купили робот? 

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