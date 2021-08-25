Робот купил, как можно использовать? - страница 2
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На клавиатуре в США отсутствуют русские буквы. Продают наклейки. Но это выглядит безобразно и быстро портится...
Еще раз повторю для тех, у кого отсутствуют русские буквы. Есть бесплатные сервисы транслитерации. И если челу влом даже ими пользоваться - то пусть выслушивает недовольные ответы форумчан.
Еще раз повторю для тех, у кого отсутствуют русские буквы. Есть бесплатные сервисы транслитерации. И если челу влом даже ими пользоваться - то пусть выслушивает недовольные ответы форумчан.
чувак из США наверное в шоке, спросил как робота запустить, а ему тут вылили на голову, про наклейки, переводчиков и все остальное
что за манера общения, тут сейчас могут твою любимую чувихой так же назвать
где чувак, там и чувиха, видимо)
Зашел спросить, а вы воспитанием решили заняться.
Еще раз повторю для тех, у кого отсутствуют русские буквы. Есть бесплатные сервисы транслитерации. И если челу влом даже ими пользоваться - то пусть выслушивает недовольные ответы форумчан.
Опросите своих соседей и друзей, какой процент знает. Если бы им попался компьютер с чисто латинской клавиатурой, как бы они набрали русский текст?
Учтите, что "американцы тупые". Там все через службу обслуживания.
Опросите своих соседей и друзей, какой процент знает. Если бы им попался компьютер с чисто латинской клавиатурой, как бы они набрали русский текст?
Учтите, что "американцы тупые". Там все через службу обслуживания.
Это у нас, почему-то, недобрые. Атмосфера форума все больше отбивает охоту сюда писать или спрашивать что-то.
Как-то дочке привезли с Германии клавиатуру. Она владеет "слепой" печатью, ей все равно, что там латинские буквы. А я когда садился за ее компьютер - мучился. Потом увидел в Гугле экранную клавиатуру - стал там набирать и копировать оттуда тексты, если надо. В самом низу страницы на google.com есть раздел с настройками, где можно языки выбрать. Проверьте, может Вам пригодится.
Это у нас, почему-то, недобрые. Атмосфера форума все больше отбивает охоту сюда писать или спрашивать что-то.
Как-то дочке привезли с Германии клавиатуру. Она владеет "слепой" печатью, ей все равно, что там латинские буквы. А я когда садился за ее компьютер - мучился. Потом увидел в Гугле экранную клавиатуру - стал там набирать и копировать оттуда тексты, если надо. В самом низу страницы на google.com есть раздел с настройками, где можно языки выбрать. Проверьте, может Вам пригодится.
Опросите своих соседей и друзей, какой процент знает об этой программе? Если знаете Вы, то вряд ли о ней знают в США...
Привет!
Автору ответ:Вопрос ваш очень правильный и очень разумный,
хороший вопрос, насыщенный желанием заработать.
Вы на правильном пути стоите.
Но вопрос ваш не задавали тому, у кого купили робот?