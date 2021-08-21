Критическая ошибка Массив вне диапазона!
Куда копать ?
В направлении воспроизводимого примера.
Обьект создается одинаково для всех советников в коде
CLogger logger;
в событии OnInit = on_init(); Инициализация
В событии onTick три записи
logger.init(); logger.flush(); //Сбрасываем буфер logger.deinit(); //Деинициализация
Закоментировал весь код советника, оставил только эти три строчки. Результат тот же массив вне диапазона.
убираю прибавление 1 sizeCache++ оставляю logCache[sizeCache] работает корректно но устанавливает значение только на индексе 0 Выношу переменную sizeCache++ за присвоение элементу массива значения
logCache[sizeCache]=log_msg;
sizeCache++;
Обьект создается одинаково для всех советников в коде
CLogger logger;
в событии OnInit = on_init(); Инициализация
В событии onTick три записи
Закоментировал весь код советника, оставил только эти три строчки. Результат тот же массив вне диапазона.
До тех пор, пока не получится запустить воспроизводимый код (например, мне), вряд ли кто-то что-то сможет посоветовать. Разве что угадает.
Сейчас Вы предлагаете смотреть в замочную скважину, спрашивая, почему не работает телевизор за дверью.
Обьект создается одинаково для всех советников в коде
CLogger logger;
в событии OnInit = on_init(); Инициализация
В событии onTick три записи
Закоментировал весь код советника, оставил только эти три строчки. Результат тот же массив вне диапазона.
убираю прибавление 1 sizeCache++ оставляю logCache[sizeCache] работает корректно но устанавливает значение только на индексе 0 Выношу переменную sizeCache++ за присвоение элементу массива значения
Вылетает ошибка Переполнения стека
ну очень БОЛШОЙ массив(или объёкт) создан на стеке. Возможно рекурсивно.
не обязательно пресловутый CLogger. Может быть в совершенно другом месте
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Кусок кода стал выдавать критическую ошибку, Хотя тот же код работает при подключении к другим советникам.
Здесь идет присвоение значения элементу массива, Массив объявляется в этом же фале классе вначале.
Проходя дебагером получаю интересный результат
при присвоении значения с index == 0 на следующем шаге происходит критическая ошибка Массив вне деапазона ИНДЕКС элемента 0
На тестере та же самая ошибка
При этом этот же код работает в другом советнике и ошибок не возникает Куда копать ?