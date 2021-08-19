Корреляция,Аллокация в портфеле. Методы расчетов - страница 10
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
сначала вторая
из нее вытекает первая
то есть на фоне безубыточного портфеля появляется возможность нарастить риск до 100%
сначала вторая
из нее вытекает первая
то есть на фоне безубыточного портфеля появляется возможность нарастить риск до 100%
Не знаю не знаю. Всегда считал (учили), качество портфеля зависит от качества активов. Поэтому их отбор самая важная задача. А хедж рисков это вторая задача, из прибыльных активов, (на все денег все равно не хватит) составить портфель с наименьшим риском общего убытка.
Как вы умудрились разогнать ветку до 10 страниц так и не ответив хотя бы чучуть на вопрос мой:)
Да вроде ответили, считать по пирсону. Даже ссылку дали, где посчитать. И отметили, что оценка и наличие это разные вещи)
Как вы умудрились разогнать ветку до 10 страниц так и не ответив хотя бы чучуть на вопрос мой:)
просто внимательно почитай
;)
Не знаю не знаю. Всегда считал (учили), качество портфеля зависит от качества активов. Поэтому их отбор самая важная задача. А хедж рисков это вторая задача, из прибыльных активов, (на все денег все равно не хватит) составить портфель с наименьшим риском общего убытка.
Вам затуманили мозги
активы взаимосвязаны, все
о каком качестве идет речь - хзне будет взаимосвязи, рынок сам сольется и раздаст профит трейдерам.
давно уже бинго, но не все так просто
нюансы...
затуманили мозги
активы взаимосвязаны, все
о каком качестве идет речь - хз
Качество актива это стабильность прибыльности, по разному можно считать) Шарп, просадки, соотношение периодов убытки прибыли, скорости прибыльности / убытка. Тут как раз поле не слишком регламентировано.
Но качество актива, это его стабильность и прибыльность. Взаимосвязи здесь не причем.
В форексе размазано понятие актива. По сути это сборка ТС и инструмента. Сам инструмент по себе ничего не значит и прибыли не приносит. А с ТС как раз трепет нервы трейдеру, и прибыльность и стабильность можно оценить.)
Качество актива это стабильность прибыльности, по разному можно считать) Шарп, просадки, соотношение периодов убытки прибыли, скорости прибыльности / убытка. Тут как раз поле не слишком регламентировано.
Но качество актива, это его стабильность и прибыльность. Взаимосвязи здесь не причем.
В форексе размазано понятие актива. По сути это сборка ТС и инструмента. Сам инструмент по себе ничего не значит и прибыли не приносит. А с ТС как раз трепет нервы трейдеру, и прибыльность и стабильность можно оценить.)
что Вы мне рассказываете?
ничего не размазано и все прозрачно
сумма активов равна нулю, всегда!
абсолютно без разницы куда двигать цену
одна цена ходит за счет двух других
тот же пример с нефтью, по цене ниже нуля
это нормальное явление, обусловленное суммой трех взаимосвязанных инструментов равной нулю!это и есть безубыточный портфель, в котором можно лупить на весь депозит.
что Вы мне рассказываете?
сумма активов равна нулю, всегда!
абсолютно без разницы куда двигать цену
одна цена ходит за счет двух других
тот же пример с нефтью, по цене ниже нуля
это нормальное явление!
Круто, никоим не оспариваю Ваши отверждения, но как быть с добавленной стоимостью? И как она к цене актива будет. Давайте на акции перейдем. В валютах слишком сложно, страна не фирма)
Сумма всех акций равна некой цифре, которую мы принимаем за ноль. И далее, какие то акции растут, какие то падают, но равенство суммы нулю будет соблюдаться.
И куда пойдет добавленная стоимость от деятельности? Заметим, она больше, чем стоимость израсходованного, у нас же рентабельность есть)))