Корреляция,Аллокация в портфеле. Методы расчетов - страница 10

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Renat Akhtyamov:

сначала вторая

из нее вытекает первая

то есть на фоне безубыточного портфеля появляется возможность нарастить риск до 100%


Бинго)
 
Как вы умудрились разогнать ветку до 10 страниц так и не ответив хотя бы чучуть на вопрос мой:)
 
Renat Akhtyamov:

сначала вторая

из нее вытекает первая

то есть на фоне безубыточного портфеля появляется возможность нарастить риск до 100%

Не знаю не знаю. Всегда считал (учили), качество портфеля зависит от качества активов. Поэтому их отбор самая важная задача. А хедж рисков это вторая задача, из прибыльных активов, (на все денег все равно не хватит) составить портфель с наименьшим риском общего убытка.

 
CHINGIZ MUSTAFAEV:
Как вы умудрились разогнать ветку до 10 страниц так и не ответив хотя бы чучуть на вопрос мой:)

Да вроде ответили, считать по пирсону. Даже ссылку дали, где посчитать. И отметили, что оценка и наличие это разные вещи)

 
CHINGIZ MUSTAFAEV:
Как вы умудрились разогнать ветку до 10 страниц так и не ответив хотя бы чучуть на вопрос мой:)

просто внимательно почитай

;)

 
Valeriy Yastremskiy:

Не знаю не знаю. Всегда считал (учили), качество портфеля зависит от качества активов. Поэтому их отбор самая важная задача. А хедж рисков это вторая задача, из прибыльных активов, (на все денег все равно не хватит) составить портфель с наименьшим риском общего убытка.

Вам затуманили мозги

активы взаимосвязаны, все

о каком качестве идет речь - хз

не будет взаимосвязи, рынок сам сольется и раздаст профит трейдерам.
 
CHINGIZ MUSTAFAEV:

Бинго)

давно уже бинго, но не все так просто

нюансы...

 
Renat Akhtyamov:

затуманили мозги

активы взаимосвязаны, все

о каком качестве идет речь - хз

Качество актива это стабильность прибыльности, по разному можно считать) Шарп, просадки, соотношение периодов убытки прибыли, скорости прибыльности / убытка. Тут как раз поле не слишком регламентировано. 

Но качество актива, это его стабильность и прибыльность. Взаимосвязи здесь не причем. 

В форексе размазано понятие актива. По сути это сборка ТС и инструмента. Сам инструмент по себе ничего не значит и прибыли не приносит. А с ТС как раз трепет нервы трейдеру, и прибыльность и стабильность можно оценить.)

 
Valeriy Yastremskiy:

Качество актива это стабильность прибыльности, по разному можно считать) Шарп, просадки, соотношение периодов убытки прибыли, скорости прибыльности / убытка. Тут как раз поле не слишком регламентировано. 

Но качество актива, это его стабильность и прибыльность. Взаимосвязи здесь не причем. 

В форексе размазано понятие актива. По сути это сборка ТС и инструмента. Сам инструмент по себе ничего не значит и прибыли не приносит. А с ТС как раз трепет нервы трейдеру, и прибыльность и стабильность можно оценить.)

что Вы мне рассказываете?

ничего не размазано и все прозрачно

сумма активов равна нулю, всегда!

абсолютно без разницы куда двигать цену

одна цена ходит за счет двух других

тот же пример с нефтью, по цене ниже нуля

это нормальное явление, обусловленное суммой трех взаимосвязанных инструментов равной нулю!

это и есть безубыточный портфель, в котором можно лупить на весь депозит.
 
Renat Akhtyamov:

что Вы мне рассказываете?

сумма активов равна нулю, всегда!

абсолютно без разницы куда двигать цену

одна цена ходит за счет двух других

тот же пример с нефтью, по цене ниже нуля

это нормальное явление!

Круто, никоим не оспариваю Ваши отверждения, но как быть с добавленной стоимостью? И как она к цене актива будет. Давайте на акции перейдем. В валютах слишком сложно, страна не фирма) 

Сумма всех акций равна некой цифре, которую мы принимаем за ноль. И далее, какие то акции растут, какие то падают, но равенство суммы нулю будет соблюдаться.

И куда пойдет добавленная стоимость от деятельности? Заметим, она больше, чем стоимость израсходованного, у нас же рентабельность есть)))

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