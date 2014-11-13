Бразилия

Новый комментарий
[Удален]  
Читал тему, что через мт5 можно торговать Бразильские фьючерсы,где взять демо поюзать?
 

Посмотрите сюда: http://www.xpi.com.br/

Или при открытии счета укажите имя компании:

Там есть ограничение: демо-счета только с сайта регистрируются.

[Удален]  
sasha100:
Читал тему, что через мт5 можно торговать Бразильские фьючерсы,где взять демо поюзать?
Спасибо за ответ,ещё не подскажите как заполнять поле CPF
 
sasha100:
Спасибо за ответ,ещё не подскажите как заполнять поле CPF
Я тоже не понял как эту строчку заполнять
Новый комментарий