Бразилия
Читал тему, что через мт5 можно торговать Бразильские фьючерсы,где взять демо поюзать?
Посмотрите сюда: http://www.xpi.com.br/
Или при открытии счета укажите имя компании:
Там есть ограничение: демо-счета только с сайта регистрируются.
sasha100:Спасибо за ответ,ещё не подскажите как заполнять поле CPF
Читал тему, что через мт5 можно торговать Бразильские фьючерсы,где взять демо поюзать?
Читал тему, что через мт5 можно торговать Бразильские фьючерсы,где взять демо поюзать?
Файлы:
sasha100:Я тоже не понял как эту строчку заполнять
Спасибо за ответ,ещё не подскажите как заполнять поле CPF
Спасибо за ответ,ещё не подскажите как заполнять поле CPF
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь