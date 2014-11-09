Кто знает что это за МА(черного цвета)? - страница 2
а еще есть варианты???
Я имел в виду, что индикатор Parabolic SAR из стандартной поставки не имеет стиля отрисовки линией.
Сделайте полны скрин для сравнение с подобным. Цена, время, инструмент!
Как то он у Вас не чётко отображен.
ну потому что скрин с картинки,а не с терминала
Но если Parabolic SAR соединить одной линией то очень похож.