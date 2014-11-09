Кто знает что это за МА(черного цвета)? - страница 2

Я имел в виду, что индикатор Parabolic SAR из стандартной поставки не имеет стиля отрисовки линией.
 
а еще есть варианты???
 
Сделайте полны скрин для сравнение с подобным. Цена, время, инструмент! 
 
Может быть кто-то допилил его какой нибудь машкой от точек?
 
mrDoktor:

 

Как то он у Вас не чётко отображен. 

 
ну потому что скрин с картинки,а не с терминала

 
Но если Parabolic SAR соединить одной линией то очень похож.
