Выделить вкладку цветом ?

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Очень хочется, точнее весьма надо

возможность выделять вкладку графика цветом, чтобы она явно выделялась на фоне прочих. И желательно чтобы цвет можно было менять

нужно чтобы вкладка в которой запущен советник была явно заметна и сам советник мог сигнализировать своё состояние. Визуально привлекал внимание


Можно через WinAPI , мне не суть принципиально. Но конечно хотелось бы такую фичу от платформы.

 
Maxim Kuznetsov:

Очень хочется, точнее весьма надо

возможность выделять вкладку графика цветом, чтобы она явно выделялась на фоне прочих. И желательно чтобы цвет можно было менять

нужно чтобы вкладка в которой запущен советник была явно заметна и сам советник мог сигнализировать своё состояние. Визуально привлекал внимание


Можно через WinAPI , мне не суть принципиально. Но конечно хотелось бы такую фичу от платформы.

Я даже со стандартным CTabCtrl мучаюсь. Поменять цвет вкладки - только через Owner Draw.

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