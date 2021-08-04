Выделить вкладку цветом ?
Maxim Kuznetsov:
Очень хочется, точнее весьма надо
возможность выделять вкладку графика цветом, чтобы она явно выделялась на фоне прочих. И желательно чтобы цвет можно было менять
нужно чтобы вкладка в которой запущен советник была явно заметна и сам советник мог сигнализировать своё состояние. Визуально привлекал внимание
Можно через WinAPI , мне не суть принципиально. Но конечно хотелось бы такую фичу от платформы.
Я даже со стандартным CTabCtrl мучаюсь. Поменять цвет вкладки - только через Owner Draw.
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Очень хочется, точнее весьма надо
возможность выделять вкладку графика цветом, чтобы она явно выделялась на фоне прочих. И желательно чтобы цвет можно было менять
нужно чтобы вкладка в которой запущен советник была явно заметна и сам советник мог сигнализировать своё состояние. Визуально привлекал внимание
Можно через WinAPI , мне не суть принципиально. Но конечно хотелось бы такую фичу от платформы.