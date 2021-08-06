Кто напишет защиту mql5 с привязкой к железу dll? - страница 4

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Vitaly Muzichenko:

В маркете нет возможности давать демку для проверки.

Согласен, Маркет демка для тестера это не совсем правильная демка.

 
Maxim Kuznetsov:

ценой сыграй.

Поставь ренту минимальную - раздай "демки". 30$ это считай что бесплатно 

После сезона продвижения и демонстраций выставь цену как правильно

Демо - это бесплатно. Не каждый готов выбросить $30 за кота в мешке, и скорее всего, что готовы это сделать очень маленькое количество народу. 

 
Valeriy Yastremskiy:

Согласен, Маркет демка для тестера это не совсем правильная демка.

Тестер даже демкой сложно назвать


 
Vitaly Muzichenko:

Тестер даже демкой сложно назвать


По времени ограничения с ограничением скачиваний было бы разумней, но тема сложная конечно. Не плохо было бы несколько видов демок, только в тестере, на пару часов с 5тью скачиваниями, может как то еще и что бы разраб мог выбрать вид демки.

 
Vitaly Muzichenko:

Тестер даже демкой сложно назвать


Не касается земли, значит летает)
 
Vitaly Muzichenko:

Демо - это бесплатно. Не каждый готов выбросить $30 за кота в мешке, и скорее всего, что готовы это сделать очень маленькое количество народу. 

если человек не готов (или не может) рискнуть на 30$ за потенциально хорошую вещь, то к чему ему роботы, индикаторы и вообще трейдинг/форекс ?

ни-к-чему..

 
Maxim Kuznetsov:

если человек не готов (или не может) рискнуть на 30$ за потенциально хорошую вещь, то к чему ему роботы, индикаторы и вообще трейдинг/форекс ?

ни-к-чему..

Вы случайно не депутат Госдумы? Странные убеждения.

 
Maxim Kuznetsov:

если человек не готов (или не может) рискнуть на 30$ за потенциально хорошую вещь, то к чему ему роботы, индикаторы и вообще трейдинг/форекс ?

ни-к-чему..

Максим, добрый день, посмотрите, пожалуйста, личные сообщения

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