Кто напишет защиту mql5 с привязкой к железу dll? - страница 4
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В маркете нет возможности давать демку для проверки.
Согласен, Маркет демка для тестера это не совсем правильная демка.
ценой сыграй.
Поставь ренту минимальную - раздай "демки". 30$ это считай что бесплатно
После сезона продвижения и демонстраций выставь цену как правильно
Демо - это бесплатно. Не каждый готов выбросить $30 за кота в мешке, и скорее всего, что готовы это сделать очень маленькое количество народу.
Согласен, Маркет демка для тестера это не совсем правильная демка.
Тестер даже демкой сложно назвать
Тестер даже демкой сложно назвать
По времени ограничения с ограничением скачиваний было бы разумней, но тема сложная конечно. Не плохо было бы несколько видов демок, только в тестере, на пару часов с 5тью скачиваниями, может как то еще и что бы разраб мог выбрать вид демки.
Тестер даже демкой сложно назвать
Демо - это бесплатно. Не каждый готов выбросить $30 за кота в мешке, и скорее всего, что готовы это сделать очень маленькое количество народу.
если человек не готов (или не может) рискнуть на 30$ за потенциально хорошую вещь, то к чему ему роботы, индикаторы и вообще трейдинг/форекс ?
ни-к-чему..
если человек не готов (или не может) рискнуть на 30$ за потенциально хорошую вещь, то к чему ему роботы, индикаторы и вообще трейдинг/форекс ?
ни-к-чему..
Вы случайно не депутат Госдумы? Странные убеждения.
если человек не готов (или не может) рискнуть на 30$ за потенциально хорошую вещь, то к чему ему роботы, индикаторы и вообще трейдинг/форекс ?
ни-к-чему..
Максим, добрый день, посмотрите, пожалуйста, личные сообщения