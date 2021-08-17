Нельзя открыть мт на MacOs

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Невозможно установить МТ на МакОс, выскакивает данная ошибка.
 
Какая у вас точная версия операционки?
 
MetaQuotes:
Какая у вас точная версия операционки?

Скриншот

 
Надо проапгрейдиться на macOS Catalina или Big Sur.
 
MetaQuotes:
Надо проапгрейдиться на macOS Catalina или Big Sur.

Спасибо

 
Zyrandol Zyrandol:
Невозможно установить МТ на МакОс, выскакивает данная ошибка.
Попробуйте смонтировать dmg через контекстное меню. В этом случае в диалоге появляется кнопка действия.
[Удален]  
Zyrandol Zyrandol:
Невозможно установить МТ на МакОс, выскакивает данная ошибка.

 Можно через браузер работать - к примеру так

Снимок экрана от 2021-08

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