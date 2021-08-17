Нельзя открыть мт на MacOs
Невозможно установить МТ на МакОс, выскакивает данная ошибка.
Файлы:
veoafz_dsfuf4_2021-08-02_a_10.45.48.png 87 kb
Какая у вас точная версия операционки?
MetaQuotes:
Какая у вас точная версия операционки?
Какая у вас точная версия операционки?
Скриншот
Файлы:
Надо проапгрейдиться на macOS Catalina или Big Sur.
MetaQuotes:
Надо проапгрейдиться на macOS Catalina или Big Sur.
Надо проапгрейдиться на macOS Catalina или Big Sur.
Спасибо
Zyrandol Zyrandol:
Невозможно установить МТ на МакОс, выскакивает данная ошибка.
Невозможно установить МТ на МакОс, выскакивает данная ошибка.
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