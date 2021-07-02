EA по системе НМА ЕМА/WMA - страница 2
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вроде сделал как Вы хотели (жёлтым мечено - это где были изменения)
вроде сделал как Вы хотели (жёлтым мечено - это где были изменения)
double my_SL,my_TP;
super_trend_hull
Индикатор может подойти если он такой же ? если он другого типа, тогда нужно немного подправить. А насчёт профитов и стопов - там автор эксперта химичил, что Вам в функции профит стоп не нравиться???
вот сюда передаётся
стоп лос и тек профит - тут связан
Индикатор может подойти если он такой же ? если он другого типа, тогда нужно немного подправить. А насчёт профитов и стопов - там автор эксперта химичил, что Вам в функции профит стоп не нравиться???
вот сюда передаётся
здесь Вы задаёте расстояние
а здесь умножается на 10
а здесь передаётся на my_TP
а сюда уже попадает с нормализацией
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
получается из 50 в терминале закроется когда будет показывать 500 пунктов
здесь Вы задаёте расстояние
а здесь умножается на 10
а здесь передаётся на my_TP
а сюда уже попадает с нормализацией
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
получается из 50 в терминале когда будет показывать 500 пунктов
Вот так я сделал
вроде разобрался
вот если он зашол в позицию при закрытием под линией HMA и потом позже свеча закрывается уже над линией HMA , позиция просто закрывается.
но нужно чтобы в этот момент позиция меняла направления (разворачивалась)
вот здесь неправильно
https://ibb.co/sHyfbZL
может кто знает как это сделать здесь?