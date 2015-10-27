МТ5 против TSLab - страница 4

Новый комментарий
 
Edic:
Раз такое дело, то почему Вы выбрали МТ5 с языком MQL5, а не TSLab  с языком C#?

МТ действительно стали стандартом на Форексе и о их конкурентах инфы мало.

Для старта возможностей MQL5 + тестер вполне достаточно, но при масштабных разработках уже неудобен - нет объединения в Проект и т.д. IDE нет полноценного! Вот если бы МТ создали плагин к Eclipse или к другой IDE - это действительно облегчило разработку модульного "эксперта"...

И MQL5 в отличии от C#/Java содержит достаточно недоработанных моментов и "особенностей синтаксиса".

Для Форекса выбор вроде не богат, а вот для бирж есть какие-то...

 
Mikalas:

Это понятно, что Plaza II не вы написали.

(Я некорректно написал) 

У Plaza II есть 2 API.

Cтарый API (P2Gate) и новый API (Cgate)

Теперь понятно, что Вы используете старый. 

Мы используем тот API, который оптимален по быстродействию и предоставляет наиболее качественный доступ. Не вводите в заблуждение читателей форума, пожалуйста. Технологии используемые нами, Вам недоступны в деталях.
 
Edic:

 ...У меня  дилемма - ТСлаб или МТ5 ?

...

Есть такое подозрение, что вопрос изначально в принципе некорректен.

Терминал это только терминал. Торговать то вы как собираетесь? Анализировать поток тиков? Или десятки инструментов на часах? Может, у вас долгосрок в месяцах? Или вы мастер статанализа?

Что, кроме терминала, отсылающего заявки, вам нужно? Экселя хватит или матлаб понадобиться?

Вы будете смеяться, но дни можно анализировать в кореле, если вам нужна точная геометрия...

Это я к тому, что терминал для начинающего - это не самая большая головная боль. Берите что дешевле, а там рынок подскажет, оно вам надо было.

[Удален]  
Silent:


Да понимаю я.

 Это слегка провокационный вопрос. Специально задал)   

 
Rustem7:
Мы используем тот API, который оптимален по быстродействию и предоставляет наиболее качественный доступ. Не вводите в заблуждение читателей форума, пожалуйста. Технологии используемые нами, Вам недоступны в деталях.

Здесь http://ftp.moex.com/pub/FORTS/Plaza2/

можно скачать только два роутера:

P2_ClientGate1.16.2_64.exe

P2_CGate1.16.2_64.exe

Какой роутер вы используете? 

Сдесь старое API:

http://ftp.moex.com/pub/FORTS/test/P2ClientGate/bak/P2ClientGate.doc

а здесь новое:

http://ftp.moex.com/pub/FORTS/Plaza2/cgateapi_ru.pdf

Или вы пользуетесь иным API? 

 

 
Mikalas:

Здесь http://ftp.moex.com/pub/FORTS/Plaza2/

Какой роутер вы используете? 

 

Собственный конечно же, написанный по спецификациям. Полностью с нуля.

Неужели вы думаете, что мы будем пользоваться клиентскими библиотеками, когда нам нужно делать высокоэффективные серверные решения?


Мы практически всегда пишем самостоятельно нативные шлюзы для систем и не используем ни чужого кода, ни чужих библиотек. Так как нам отвечать приходится за результат работы и верить в корректность чужих библиотек в нашем бизнесе - это безумие.

 
Renat:

Собственный конечно же, написанный по спецификациям. Полностью с нуля.

Неужели вы думаете, что мы будем пользоваться клиентскими библиотеками, когда нам нужно делать высокоэффективные серверные решения?


Мы практически всегда пишем самостоятельно нативные шлюзы для систем и не используем ни чужого кода, ни чужих библиотек. Так как нам отвечать приходится за результат работы и верить в корректность чужих библиотек в нашем бизнесе - это безумие.

Т.е Вы хотите сказать, что написали свой роутер?

Если так, то где взять эту (для роутера) спецификацию? 

 

Сравнивать MT5 и TSLab - это сумашествие.

TSLab - это наколенный костыль (режимы интеграции являются костылями в прямом смысле) в отличии от цельной платформы МТ5.

 
Mikalas:

Т.е Вы хотите сказать, что написали свой роутер?

Если так, то где взять эту (роутера) спецификацию? 

Даже если получите спецификации роутера у биржи, вы фактически не пройдете сертификацию (по многим причинам) своего решения для прямого подключения к бирже. Причем сертификация чаще всего занимает больше времени, чем разработка.

На биржах нет сумашедших, чтобы любые решения пускать на прямой доступ с риском завалить систему.

 
Renat:

Даже если получите спецификации роутера у биржи, вы фактически не пройдете сертификацию (по многим причинам) своего решения для прямого подключения к бирже. Причем сертификация чаще всего занимает больше времени, чем разработка.

На биржах нет сумашедших, чтобы любые решения пускать на прямой доступ с риском завалить систему.

Как называется протокол( интерфейс ), который Вы используете ( MQ router ---> Биржа ) ?

И как Вы соединяетесь с биржей?

 

123456
Новый комментарий