МТ5 против TSLab - страница 4
Раз такое дело, то почему Вы выбрали МТ5 с языком MQL5, а не TSLab с языком C#?
МТ действительно стали стандартом на Форексе и о их конкурентах инфы мало.
Для старта возможностей MQL5 + тестер вполне достаточно, но при масштабных разработках уже неудобен - нет объединения в Проект и т.д. IDE нет полноценного! Вот если бы МТ создали плагин к Eclipse или к другой IDE - это действительно облегчило разработку модульного "эксперта"...
И MQL5 в отличии от C#/Java содержит достаточно недоработанных моментов и "особенностей синтаксиса".
Для Форекса выбор вроде не богат, а вот для бирж есть какие-то...
Это понятно, что Plaza II не вы написали.
(Я некорректно написал)
У Plaza II есть 2 API.
Cтарый API (P2Gate) и новый API (Cgate)
Теперь понятно, что Вы используете старый.
...У меня дилемма - ТСлаб или МТ5 ?...
Есть такое подозрение, что вопрос изначально в принципе некорректен.
Терминал это только терминал. Торговать то вы как собираетесь? Анализировать поток тиков? Или десятки инструментов на часах? Может, у вас долгосрок в месяцах? Или вы мастер статанализа?
Что, кроме терминала, отсылающего заявки, вам нужно? Экселя хватит или матлаб понадобиться?
Вы будете смеяться, но дни можно анализировать в кореле, если вам нужна точная геометрия...
Это я к тому, что терминал для начинающего - это не самая большая головная боль. Берите что дешевле, а там рынок подскажет, оно вам надо было.
Да понимаю я.
Это слегка провокационный вопрос. Специально задал)
Мы используем тот API, который оптимален по быстродействию и предоставляет наиболее качественный доступ. Не вводите в заблуждение читателей форума, пожалуйста. Технологии используемые нами, Вам недоступны в деталях.
Здесь http://ftp.moex.com/pub/FORTS/Plaza2/
можно скачать только два роутера:
P2_ClientGate1.16.2_64.exe
P2_CGate1.16.2_64.exe
Какой роутер вы используете?
Сдесь старое API:
http://ftp.moex.com/pub/FORTS/test/P2ClientGate/bak/P2ClientGate.doc
а здесь новое:
http://ftp.moex.com/pub/FORTS/Plaza2/cgateapi_ru.pdf
Или вы пользуетесь иным API?
Здесь http://ftp.moex.com/pub/FORTS/Plaza2/Какой роутер вы используете?
Собственный конечно же, написанный по спецификациям. Полностью с нуля.
Неужели вы думаете, что мы будем пользоваться клиентскими библиотеками, когда нам нужно делать высокоэффективные серверные решения?
Мы практически всегда пишем самостоятельно нативные шлюзы для систем и не используем ни чужого кода, ни чужих библиотек. Так как нам отвечать приходится за результат работы и верить в корректность чужих библиотек в нашем бизнесе - это безумие.
Т.е Вы хотите сказать, что написали свой роутер?
Если так, то где взять эту (для роутера) спецификацию?
Сравнивать MT5 и TSLab - это сумашествие.
TSLab - это наколенный костыль (режимы интеграции являются костылями в прямом смысле) в отличии от цельной платформы МТ5.
Даже если получите спецификации роутера у биржи, вы фактически не пройдете сертификацию (по многим причинам) своего решения для прямого подключения к бирже. Причем сертификация чаще всего занимает больше времени, чем разработка.
На биржах нет сумашедших, чтобы любые решения пускать на прямой доступ с риском завалить систему.
Как называется протокол( интерфейс ), который Вы используете ( MQ router ---> Биржа ) ?
И как Вы соединяетесь с биржей?