Терминал не видит файл из маркета. Подскажите возможное решение.
это активация слетела скорее всего - надо активировать повторно
по какой причине могла слететь активация?
как повторно активировать? снова скачать из маркета?
можно попробовать, открыть корневой каталог и сверить адрес.
если откроет по такому пути, корневой каталог, то незнаю что делать...
если, Program Files... То, решение есть.
файл явно лежит в папке, т.к. после перезапуска в папке "Маркет" не исчезает.
вот пояснения
я не могу найти советника на платформе
Я вижу их слева, но после того, как я поместил их на терминал
это ничего не покажет
у меня есть проверка инструментов / опций / экспертов
все проверено
файл явно лежит в папке, т.к. после перезапуска в папке "Маркет" не исчезает.
вот пояснения
я не могу найти советника на платформе
Я вижу их слева, но после того, как я поместил их на терминал
это ничего не покажет
у меня есть проверка инструментов / опций / экспертов
все проверено
Пускай еще попробует в терминале под своей учетной зайти, с которого покупал. Зайти в раздел с покупками, обновить если есть новая версия или удалить и скачать по новой.
Слететь активация может, если пользователь практикует различные способы авторизации:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Rashid Umarov, 2021.06.03 09:42
В операционной системе Windows при разных способах авторизации предоставляются разные конфигурации системы:
1. Авторизация обычным пользователем
2. Авторизация администратором
3. Авторизация через удаленный доступ (даже если выбрана одна из двух вышеперечисленных учетных записей)
Поэтому для каждого этого случая требуется отдельная активация продукта, даже если не менялась версия Windows и не было обновления оборудования. Проверьте, как вы авторизуетесь.
Пускай еще попробует в терминале под своей учетной зайти, с которого покупал. Зайти в раздел с покупками, обновить если есть новая версия или удалить и скачать по новой.
Похоже сработало. Спасибо.
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скрин прислал покупатель. Если нужна какая-то дополнительная информация, могу уточнить.