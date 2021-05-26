Подскажите!! Как можно сохранить настроенный рабочий стол, что бы после открытия по новой все не выстраивать мт5? может есть индикатор или что то допилиное к мт5

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Подскажите!! Как можно сохранить настроенный рабочий стол, что бы после открытия по новой все не выстраивать мт5? может есть индикатор или что то допилиное к мт5
 

Профили в помощь.


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