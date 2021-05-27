А как вы даёте прибыли течь?
- Опционный брокер
- Обсуждение статьи "Графические интерфейсы X: Элемент "Стандартный график" (build 4)"
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Я видел видео одного казаха, он рассказывал как свой бизнес продавал телекоммуникационный вроде. Сначала ему позвонили предложили миллион(условно), он отказал. Потом через некоторое время предложили 2 миллиона, он отказал. Далее предлагали ещё большие суммы. Он отказывал. Потом начали предлагать миллиард, он отказал. Потом ему позвоинли из МТС что ли и предложили десять миллиардов(условно) и вот только тогда он продал свой бизнес. Вот это выдержка! Вот что значит давать прибыли течь!
Просто, он, похоже, знал цену своего бизнеса.
Если, конечно, эта история имела место быть.
Есть критерий, нулевая точка, ниже которого - это уже движение в другую сторону. Вот пока в нужную идет - пускай себе течет. А назад -ни ни. Это уже утекание получится :))) Можно в окрестностях нулевой точки стоп поставить физический. А можно, виртуальный. С последующим автоматическим запуском сценария "катапультирования". А в некоторых благоприятных случаях даже "переворота" Слегка напоминает Параболик. Но только слегка. Параболик тупой, он многого в рыночных движениях и структуре графика не учитывает. (Механический аналог одной из разновидностей Грааля :))))
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Есть критерий, нулевая точка, ниже которого - это уже движение в другую сторону. Вот пока в нужную идет - пускай себе течет. А назад -ни ни. Это уже утекание получится :))) Можно в окрестностях нулевой точки стоп поставить физический. А можно, виртуальный. С последующим автоматическим запуском сценария "катапультирования". А в некоторых благоприятных случаях даже "переворота" Слегка напоминает Параболик. Но только слегка. Параболик тупой, он многого в рыночных движениях и структуре графика не учитывает.
Думаю, что порог срабатывания виртуального трала стоит делать с учетом волатильности, допустим какая-то доля от среднего дневного диапазона(или средне недельный при среднесрочной торговле.). Или можно использовать закрытие, когда прибыль относительно максимально достигнутой в трейде снижается на какой-то определённый процент. При этом, если хотите, чтобы виртуальный трал при длинном тренде преждевременно не срабатывал, порог должен быть достаточно большой.
Я обычно использую и виртуальный трал и закрытие по сигналу. Кто раньше, тот и закрывает.
Я видел видео одного казаха, он рассказывал как свой бизнес продавал телекоммуникационный вроде. Сначала ему позвонили предложили миллион(условно), он отказал. Потом через некоторое время предложили 2 миллиона, он отказал. Далее предлагали ещё большие суммы. Он отказывал. Потом начали предлагать миллиард, он отказал. Потом ему позвоинли из МТС что ли и предложили десять миллиардов(условно) и вот только тогда он продал свой бизнес. Вот это выдержка! Вот что значит давать прибыли течь!
Ну так и вы видео снимайте и рассказывайте... Никто не запрещает.
Ну так и вы видео снимайте и рассказывайте... Никто не запрещает.
Это не байка, а история от реального миллиардера по имени Маргулан Сейсембаев, очень интересные получились его интервью у Гордона.
Зато они, вопросы у него по делу почти всегда и вызывают желание на них отвечать по мере сил и поддерживать тему. Потому как полезные и имеют непосредственное отношение к рыночным графикам и рыночным процессам.
Не зря говорят, что бы хороший вопрос задать - надо половину ответа знать. Или больше. Это вам не учебники излагать :))) Тут думать надо :)
поймал -витащил поймал -витащил, а течь не надо давать
поймал -витащил поймал -витащил, а течь не надо давать
Ну и, чтобы "рыба" ловилась немного покрупнее "лосей", и лишь слегка, но все-таки почаще (так называемый "серединный метод").
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