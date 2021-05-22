Алерт на пересечение двух индикаторов

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Доброго дня. Не поможете с алертом и сигналом на пересечение ATR и RSI?

 
Евгений Арефьев:

Доброго дня. Не поможете с алертом и сигналом на пересечение ATR и RSI?

А они, что, пересекаются? Это всё равно, что сравнить красное с квадратным.

 
Vladimir Karputov:

А они, что, пересекаются? Это всё равно, что сравнить красное с квадратным.

Да, пересекаются.
 
Евгений Арефьев:
Да, пересекаются.

Да, ну. Неужели :) ?

 
Евгений Арефьев:
Да, пересекаются.

Прикрепите скриншот пересечения

 

Вот


Файлы:
ATR.JPG  43 kb
 
Евгений Арефьев:

Вот


Это называется обман зрения. Лечится заблуждение очень просто: достаточно менять масштаб графика по вертикале и горизонтале, менять высоту индикаторного окна.

 
Vladimir Karputov:

Это называется обман зрения. Лечится заблуждение очень просто: достаточно менять масштаб графика по вертикале и горизонтале, менять высоту индикаторного окна.

В МТ4 не поможет. Нужно у обоих индикаторов закрепить максимум и минимум. Тогда линии расходятся.

 
Vladimir Karputov:

Это называется обман зрения. Лечится заблуждение очень просто: достаточно менять масштаб графика по вертикале и горизонтале, менять высоту индикаторного окна.

В теории можно отдельно макс и мин каждого индикатора считать, переводить в проценты и находить "пересечение"...

 
Yevhenii Levchenko:

В теории можно отдельно макс и мин каждого индикатора считать, переводить в проценты и находить "пересечение"...

Максимум и минимум какого периода? который выставлен?

 
Евгений Арефьев:

Максимум и минимум какого периода? который выставлен?

который виден на графике.

при прокрутке максимумы и минимумы изменятся.

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