Алерт на пересечение двух индикаторов
Доброго дня. Не поможете с алертом и сигналом на пересечение ATR и RSI?
А они, что, пересекаются? Это всё равно, что сравнить красное с квадратным.
А они, что, пересекаются? Это всё равно, что сравнить красное с квадратным.
Да, пересекаются.
Да, ну. Неужели :) ?
Да, пересекаются.
Прикрепите скриншот пересечения
Это называется обман зрения. Лечится заблуждение очень просто: достаточно менять масштаб графика по вертикале и горизонтале, менять высоту индикаторного окна.
В МТ4 не поможет. Нужно у обоих индикаторов закрепить максимум и минимум. Тогда линии расходятся.
Это называется обман зрения. Лечится заблуждение очень просто: достаточно менять масштаб графика по вертикале и горизонтале, менять высоту индикаторного окна.
В теории можно отдельно макс и мин каждого индикатора считать, переводить в проценты и находить "пересечение"...
В теории можно отдельно макс и мин каждого индикатора считать, переводить в проценты и находить "пересечение"...
Максимум и минимум какого периода? который выставлен?
Максимум и минимум какого периода? который выставлен?
который виден на графике.
при прокрутке максимумы и минимумы изменятся.
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Доброго дня. Не поможете с алертом и сигналом на пересечение ATR и RSI?