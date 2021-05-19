Помогите найти подвальный таймер свечи для МТ4.
Уважаемые программисты, трейдеры, участники данного форума! Поделитесь если у вас есть подвальным индикатором показывающий время свечи. Буду благодарен вам.
Игорь Фролов:
Уважаемые программисты, трейдеры, участники данного форума! Поделитесь если у вас есть подвальным индикатором показывающий время свечи. Буду благодарен вам.
Уважаемые программисты, трейдеры, участники данного форума! Поделитесь если у вас есть подвальным индикатором показывающий время свечи. Буду благодарен вам.
Что-то вроде этого?
Файлы:
Time_Open.mq5 13 kb
Vladimir Karputov:Да. Спасибо) Только надо для МТ4)
Что-то вроде этого?
Vladimir Karputov:Вроде этого
Что-то вроде этого?
Файлы:
Игорь Фролов:
Да. Спасибо) Только надо для МТ4)
Да. Спасибо) Только надо для МТ4)
Странно, в названии темы вроде сразу не было упоминания старого терминала. Поэтому и код был для MQL5. В следующий раз, все вопросы по старому терминалу пишите в одном специально-выделенном разделе: MQL4 и MetaTrader 4 . Вашу тему перенесу туда.
Можно и так и так
Файлы:
iMy_Timer.mq4 16 kb
Vladimir Karputov:Извините, я не знал. Я здесь впервые. Спасибо.
Странно, в названии темы вроде сразу не было упоминания старого терминала. Поэтому и код был для MQL5. В следующий раз, все вопросы по старому терминалу пишите в одном специально-выделенном разделе: MQL4 и MetaTrader 4 . Вашу тему перенесу туда.
Stickman:Огромное вам спасибо! Целый день потратил искал но так и не нашел. А тут вы мне подарок такой сделали)
Можно и так и так
Можно и так и так
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