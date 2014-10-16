Идеальный возрост для занятия трейдингом?

  • 27% (15)
  • 29% (16)
  • 21% (12)
  • 23% (13)
Существует мнение, что человек в разные периоды своей жизни имеет и разные целевые устремления.
 

barabashkakvn:

А в чём копипаст-то? В теме два слова всего. Было бы, чего копипастить.

Теперь по теме. Что касается возраста. Мне вот вспомнилась "Бойлерная" (Boiler room). Там хорошо сказано про возраст.

"Я миллионер. Непривычно такое слышать, да? И говорить - тоже непривычно? Но я миллионер. Ну, а сколько мне лет? Двадцать семь. И что это означает? Я здесь старик."

 
decanium:

Вообще-то совпадение текста 100%, поэтому советую внимательнее ознакомится к источником. Расчёт совпадений производится программным путём - специализированным программным обеспечением.
 
Аа, Вы об этом. Ну дык сразу понятно, что тема для трёпа. Какая при этом разница, откуда топикстартер почерпнул для этого источник. Но определённо, он решил вопрос, что мне смотреть сегодня. "Boiler Room", попкорн, пиво.
 
barabashkakvn:

 Что делать будем? 

понять и простить...
 
rvv2006:
понять и простить...
 
В доме престарелых самый идеальный возраст, ну или на крайней случай в утробе матери.
 
barabashkakvn:

Жуть! Что же делать то теперь???????.......

Да, кстати, коль зашла речь о копипасте и наказаниях, будьте любезны, прокомментируйте копипаст в блогах. В том числе и в местных.

Спасибо. 

 
artmedia70:
