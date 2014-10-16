Идеальный возрост для занятия трейдингом?
Не бывает лучшего возраста. Всяк человек может в любом возрасте проявить способности к трейдингу.
P.S. Кстати, за копипаст в интернете наказывают. Что такое копипаст знаете? :)
P.P.S http://www.rusmmg.ru/showthread.php?t=47276 - а вот и оригинал. Что делать будем?
А в чём копипаст-то? В теме два слова всего. Было бы, чего копипастить.
Теперь по теме. Что касается возраста. Мне вот вспомнилась "Бойлерная" (Boiler room). Там хорошо сказано про возраст.
"Я миллионер. Непривычно такое слышать, да? И говорить - тоже непривычно? Но я миллионер. Ну, а сколько мне лет? Двадцать семь. И что это означает? Я здесь старик."
Вообще-то совпадение текста 100%, поэтому советую внимательнее ознакомится к источником. Расчёт совпадений производится программным путём - специализированным программным обеспечением.
Что делать будем?
понять и простить...
Жуть! Что же делать то теперь???????.......
Да, кстати, коль зашла речь о копипасте и наказаниях, будьте любезны, прокомментируйте копипаст в блогах. В том числе и в местных.
Спасибо.
