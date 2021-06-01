Ищу помощи в изменении скрипта в советник. - страница 3
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Здравствуйте
Кто может помочь переделать работающий скрипт в советник? Информацию об этом не нашел в открытом доступе.
Вот ещё пример - сюда добавил два скрипта, один устанавливает отложенные ордера а другой удаляет.
из этого добавлено https://www.mql5.com/ru/code/30709
из этого добавлено https://www.mql5.com/ru/code/33777
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А какого , мы тут портянки из Г кода постим? К чему это все?
А какого , мы тут портянки из Г кода постим? К чему это все?
мы здесь пытаемся помогать друг другу. а Вы если специалист, можете и не смотреть на наши портянки.
мы здесь пытаемся помогать друг другу. а Вы если специалист, можете и не смотреть на наши портянки.
Тебе вопрос задали. как из скрипта сделать советник?
Твои портянки явно не в тему. Делай больше портянок, куда их выставлять?
А кому ты тут помог?
Это такой маркетинг?
Тебе вопрос задали. как из скрипта сделать советник?
Твои портянки явно не в тему. Делай больше портянок, куда их выставлять?
А кому ты тут помог?
Это такой маркетинг?
У Вас вопросы вообще не по теме. Вы задираетесь, вам хочется меня достать.
У Вас вопросы вообще не по теме. Вы задираетесь, вам хочется меня достать.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Ищу помощи в изменении скрипта в советник.
master_crypto, 2021.05.17 12:47
Здравствуйте
Кто может помочь переделать работающий скрипт в советник? Информацию об этом не нашел в открытом доступе.
В смысле не по теме?
Вопрос задан, есть решение?
В смысле не по теме?
Вопрос задан, есть решение?
Здравствуйте
Кто может помочь переделать работающий скрипт в советник?
(это - я вас уже прошу) - из этого скрипта переделать в эксперт
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
вот моя версия помощи человеку https://www.mql5.com/ru/forum/369472/page3#comment_22368841
Всех благодарю за помощь, помогли на другом форуме. Человек написал личное сообщение, и через 5 мин. после ответа, сделал мне советник из работающего скрипта. Очевидно, что надо было выложить код в этой ветке и это решилось бы прямо здесь.
ps
Дело в том, что скрипт вызывает кучу ненужных вопросов после публикации, типа - а зачем вам так , а может так, а может это вам не нужно, а может нужно вот это.
master_crypto:
(это - я вас уже прошу) - из этого скрипта переделать в эксперт
Это стоит 50$. Твоя портянки не в тему, все делается одной строчкой. Вон даже автор темы сказал что твой код не помог.