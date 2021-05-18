Трейдинг - это обмен свободного времени на деньги? - страница 5
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Вебгопника взломали ?
Помнится, он кричал, что СЛ - это чуть ли не главное зло любой системы...
Вебгопника взломали ?
Помнится, он кричал, что СЛ - это чуть ли не главное зло любой системы...
Бред собачий, я никогда такого не говорил. Вы перепутали меня с кем-то, наверное.
Да фиг с ними со стопами, кому они нужны.
А вот трейдинг - это обмен свободного времени на деньги как понимать?
Время за деньги или деньги за время?
ну во первых - торговать в плюс - возможно
Это мой текущий личный результат за текущий год.
Любая система требует корректировки, что решается чаще всего оптимизацией паарметров.
Вообще в любом бизнесе есть спады и подъемы. Вот риэлторы в России например, работают чуть ли не по 24 часа в сутки. Уже полгода бум продаж недвижимости за счет дешевой и потеки и соответственно роста цен. Это пока только подстегивает продажи. Ну не умеет у нас народ покупать дешево. Покупают недвижимость на пике роста.
Да фиг с ними со стопами, кому они нужны.
А вот трейдинг - это обмен свободного времени на деньги как понимать?
Время за деньги или деньги за время?
Значит нужно держать прибыльную позу долго, то есть тратя время на это, чтобы получить больше денег.
- для "ручной" торговли - 55/45 для профит-фактора 2, 59/41 для профит-фактора 3;
- для автоторговли - 53/47 для профит-фактора 1.5, и далее приближается к 50/50 по мере приближения профит-фактора к 1.
Это если с реинвестированием.
Без реинвестирования корень квадратный из профит-фактора.
Так что, прибыльных сделок должно быть все-таки немного больше, чем убыточных.
Значит нужно держать прибыльную позу долго, то есть тратя время на это, чтобы получить больше денег.
Если уверен, что выбрал правильное направление, то тогда и постоять можно.
А если "не туда", тогда просто позволишь убыткам течь. Главное не сдаваться)