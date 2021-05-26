Частичное закрытие ордеров - страница 4
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но никто ей не пользуется
Пользуются.
Я, к примеру, пользуюсь.
Но, да, поддерживается не у всех.
Она не у всех работает.
Пишите для себя или для Маркета? Там, где не работает, не надо торговать.
Пишите для себя или для Маркета? Там, где не работает, не надо торговать.
Пока для себя.
Пока для себя.
Себя не надо обижать - торгуйте через самых выгодных по торговым условиям брокеров. Там CloseBy работает.
как-то так вижу учёт частичного закрытия
Roman Shiredchenko, у вас так, при беглом обзоре этого мессива, нет того, что мне нужно. К тому же, там слишком много чего набросано и как-то хаотично. Трейлинги, как я понимаю,
Юрия Дзюбана и тд, в перемешку с чем-то ещё.Так не факт, что закроется та позиция, которую нужно закрыть. Хотя, конечно, теоритически это вариант.
конкретно напишите, что вам нужно - у меня да. Массива нет. Вариант работает для одной позиции рыночной. Какие проблемы?
Перепишите условия закрытия частичного под свои и все.
Я хочу одно еще подсказать, что действуйте через (я так сам буду делать) через цену открытия позиции. Все. Тикет меняется - цена открытия нет. Пока не закроете все части позиции рыночной.
Там во внешних переменных, я сейчас как буду делать, если много позиций надо закрывать частично, открытых с одним и тем же магиком.
Там также придется набрасывать этого работа на графики каждой позиции - во внешних переменных указывая тикет соответствующей позиции для частичного закрытия.
Далее уже робот подхватывает этот тикет (получает цену открытия) и закрывает частями, сбрасывая флаги закрытий части позиции по какому- либо условию.
" Хотя, конечно, теоритически это вариант. "
Вот, я и предлагаю Вам свой подход к рассмотрению. Как у меня это организовано, каждый вид трала имеет 20% от позиции рыночной к закрытию объема при сработке условия трала.
Имеет тикет, который будет меняться, пока он СТАРТОВЫЙ - получаем его цену открытия, и далее уже закрываем частично по условиям,как условие закрытия сработало, то флаг его сработки сбрасываем, потом уже проверяем наличие позиции по цене (ранее запомненной) и проверяем условия сработки частичного закрытия. При сработке одного из условий - опять часть кроете позиции. Далее снова проверяете наличие позиции в рынке по заранее запомненной цене открытия. Все.
(это уже можно юзать для варианта, когда несколько поз с одним магиком надо закрывать частично, то есть если есть позиция в рынке по заранее сохраненной цене открытия, то продолжаете проверять условия ее частичного закрытия)
ПС В итоге, тема такая - сюда выложу текущий вариант для одной рыночной позиции: вводится тикет (если нет, 0), то юзается самый свежий открытый ордер - рыночная позиция по магику, далее уже без привлечения цены ее открытия, просто по флагу ее существования в рынке - происходит прямая и обратная ее разгрузка по сигналам (сейчас сделана разгрузка тралами по 20 % с переводом в бу). Т.е. выставляется тейк и стоп - лосс в безубытке + и далее уже тралится разгружается профит частями, по СЛ или ТР закрывается вся рыночная позиция.
Если будет надо юзать под несколько рыночных позиций по одному и тому же магику, то вводится соответствующий тикет во внешних переменных, при этом робот набрасывается на несколько графиков по кол-ву рыночных поз для частичного закрытия.
Коллеги - проверил в тестере (кому надо подобрать значения параметров) - все работает. Сразу - это РАБОЧИЙ вариант, кому надо причесанный вариант - будет в коде базе. Выложу сюда.
Изначально, тема такая, при частичном закрытии - если ОДИН тикет, то вводите его номер во внешние переменные, если он равен нулю, то закрываются по частичному закрытию все позиции с самой крайней (свежей), проверял - для однонаправленных, также здесь нужен магик рыночным позициям - для их частичного закрытия. Кто не доволен или с глупыми вопросами - сразу - лесом.
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после теста на истории эти строки закомментить:
и
695 - 698 строки - там сейчас селл для теста в тестере:
специально принты не убирал, чтобы кому надо посмотрели настройки внешних значений тралов для закрытий в торгах и настроили, какие надо значения.
Вот скрин закрытий частичных селлов:
вот баи в тестере
изначально подход такой: позиция для частичного закрытия делится на 5 частей по видам трала (по названию внешних переменных все понятно):
+ TrailingStop, например, 100 для пятизнака, его объем закрытия (20% стартового, т.к. всего 5 видов трала) - делится на десять частей:
ну, и собственно - позиция закрывается частями.
Сейчас еще проверю и выложу здесь экспа. На реале еще не проверял, но подобная схема экспа на реале - работает.
Где в названии - ... на форум, строки уже закомментированы - пишете значения магика, тикета и тралов и вперед - к частичному закрытию! :-)
Понадобилось реализовать закрытие позиции на мкл4 частями рандомного размера.
В принципе, я вижу это как-то так:
В данном случае, у меня реализовано частичное закрытие лонговой позиции ( 50% исходного лота ) на расстоянии 30% от цены покупки. Когда мы снова попадает в функцию частичного закрытия, перед этим самым закрытием я добавил вышеуказанный цикл:
Здесь я по истории пробегаю и просматриваю комментарии закрытого ордера. Например, вижу:
Понимаю, что этот ордер отщепнулся от позиции с тикетом № 1. Здесь всё понятно. Но откуда мне знать, тикет какой позиция остался в рынке? Ведь в рынке может быть не одна позиция. Я к тому веду, что при торговле одной позицией в конкретное время, всё элементарно. А если позиций несколько, это вопрос. Ведь нужно будет, перебираю ордера понять какой объём какой позиции закрывать и закрывать ли вообще что-либо у этой позиции.. т.к., возможно, на определённом уровне уже закрыт лот требуемый и нужно ждать другого уровня или условия, чтобы закрыть ещё часть, но, ни в кое случае, не закрывать ничего до этого момента.
все можно сделать на 4-рке, не знаю чо Вам чешут
на словах объясните необходимый алгоритм закрытия, пока без кода