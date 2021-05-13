Только BUY\SELL
Назвали по другому
Не понял. Где выставить эти настройки?
Не понял. Где выставить эти настройки?
Нет. Это только в в "некрутом" МТ4 было )) В МТ5 только программно нужно будет делать. Да, несложно, но зачем убрали такой полезный функционал - непонятно.
Не понял. Где выставить эти настройки?
Нет. Это только в в "некрутом" МТ4 было )) В МТ5 только программно нужно будет делать. Да, несложно, но зачем убрали такой полезный функционал - непонятно.
Почему "было"? В MT4 и сейчас есть.
Почему "было"? В MT4 и сейчас есть.
А в МТ5 нет.
Сейчас понадобилась в MT5 такая штука, как Only Buy из глобальных настроек советника. Но не нашел. Эту фишку выбросили?
В MT5 это точно было?
В любом эксперте без проблем:
//+------------------------------------------------------------------+ //| LongAndShort.mq4 | //| Copyright 2021, MetaQuotes Software Corp. | //| https://www.mql5.com | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright 2021, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" #property strict //---------------------------- enum Positions { OnlyLong, // Only Long OnlyShort, // Only Short LongAndShort, // Long & Short }; //---------------------------- input Positions LiveTrading = LongAndShort; // Opens Positions //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { //--- create timer EventSetTimer(60); //--- return(INIT_SUCCEEDED); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert deinitialization function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnDeinit(const int reason) { //--- destroy timer EventKillTimer(); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert tick function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnTick() { //--- } //+------------------------------------------------------------------+ //| Timer function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnTimer() { //--- if(LiveTrading==OnlyLong) { //--- OnlyLong --- } //--- if(LiveTrading==OnlyShort) { //--- OnlyShort --- } //--- if(LiveTrading==LongAndShort) { //--- Long & Short } //--- } //+------------------------------------------------------------------+
Получаем в меню эксперта выбор, как в терминале.
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Сейчас понадобилась в MT5 такая штука, как Only Buy из глобальных настроек советника. Но не нашел. Эту фишку выбросили?