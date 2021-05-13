Только BUY\SELL

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Сейчас понадобилась в MT5 такая штука, как Only Buy из глобальных настроек советника. Но не нашел. Эту фишку выбросили?


 
Nikita Chernyshov:

Сейчас понадобилась в MT5 такая штука, как Only Buy из глобальных настроек советника. Но не нашел. Эту фишку выбросили?


Назвали по другому


 
Vasiliy Pushkaryov:

Назвали по другому


Не понял. Где выставить эти настройки?

 
Nikita Chernyshov:

Не понял. Где выставить эти настройки?

Нет. Это только в в "некрутом" МТ4 было )) В МТ5 только программно нужно будет делать. Да, несложно, но зачем убрали такой полезный функционал - непонятно.

 
Nikita Chernyshov:

Не понял. Где выставить эти настройки?

Не сразу понял вопрос. Только увидел, что в МТ5 нет этого функционала на первой вкладке. Может через какие-нибудь настройки добавляется.
 
Ihor Herasko:

Нет. Это только в в "некрутом" МТ4 было )) В МТ5 только программно нужно будет делать. Да, несложно, но зачем убрали такой полезный функционал - непонятно.

Почему "было"? В MT4 и сейчас есть.

 
PapaYozh:

Почему "было"? В MT4 и сейчас есть.

А в МТ5 нет.

 
Nikita Chernyshov:

Сейчас понадобилась в MT5 такая штука, как Only Buy из глобальных настроек советника. Но не нашел. Эту фишку выбросили?

В MT5 это точно было?

 

В любом эксперте без проблем:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                 LongAndShort.mq4 |
//|                        Copyright 2021, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2021, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
#property strict
//----------------------------
enum Positions
  {
   OnlyLong,               // Only Long
   OnlyShort,              // Only Short
   LongAndShort,           // Long & Short
  };
//----------------------------
input Positions         LiveTrading = LongAndShort;         // Opens Positions
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- create timer
   EventSetTimer(60);

//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
//--- destroy timer
   EventKillTimer();

  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
//---

  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Timer function                                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTimer()
  {
//---
   if(LiveTrading==OnlyLong)
     {
      //--- OnlyLong ---
     }
//---
   if(LiveTrading==OnlyShort)
     {
      //--- OnlyShort ---
     }
//---
   if(LiveTrading==LongAndShort)
     {
      //--- Long & Short
     }
//---
  }
//+------------------------------------------------------------------+

Получаем в меню эксперта выбор, как в терминале.


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