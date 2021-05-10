почему обрезается статистика рисков на сигналах

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здравствуйте. изучая статистику сигналов, столкнулся с проблемой. почему то очень часто обрезается статистика рисков. т.е. сигнал существует 10 месяцев, а статистику рисков я вижу только за последний месяц. пример такой ситуации на скринах. в результате, не могу адекватно оценить качество сигнала. почему так происходит ? и есть ли способ увидеть полную статистику рисков ?
Файлы:
1.png  83 kb
2.png  102 kb
 

Тот сигнал, что у вас на скриншоте - мониторится с 9 апреля.
То есть, сигнал существует 1 месяц:

 
adru:
здравствуйте. изучая статистику сигналов, столкнулся с проблемой. почему то очень часто обрезается статистика рисков. т.е. сигнал существует 10 месяцев, а статистику рисков я вижу только за последний месяц. пример такой ситуации на скринах. в результате, не могу адекватно оценить качество сигнала. почему так происходит ? и есть ли способ увидеть полную статистику рисков ?

Скорее всего (в скрине) удачные сделки без просадки мелким лотом, а увидеть что там было, можно запросив стейтмент.

 
Sergey Golubev:

Тот сигнал, что у вас на скриншоте - мониторится с 9 апреля.
То есть, сигнал существует 1 месяц:

спасибо за ответ. а почему тогда система показывает 39 недель существование счета и прирост считает с августа 2020 ?
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