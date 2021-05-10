почему обрезается статистика рисков на сигналах
здравствуйте. изучая статистику сигналов, столкнулся с проблемой. почему то очень часто обрезается статистика рисков. т.е. сигнал существует 10 месяцев, а статистику рисков я вижу только за последний месяц. пример такой ситуации на скринах. в результате, не могу адекватно оценить качество сигнала. почему так происходит ? и есть ли способ увидеть полную статистику рисков ?
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Тот сигнал, что у вас на скриншоте - мониторится с 9 апреля.
То есть, сигнал существует 1 месяц:
adru:
здравствуйте. изучая статистику сигналов, столкнулся с проблемой. почему то очень часто обрезается статистика рисков. т.е. сигнал существует 10 месяцев, а статистику рисков я вижу только за последний месяц. пример такой ситуации на скринах. в результате, не могу адекватно оценить качество сигнала. почему так происходит ? и есть ли способ увидеть полную статистику рисков ?
здравствуйте. изучая статистику сигналов, столкнулся с проблемой. почему то очень часто обрезается статистика рисков. т.е. сигнал существует 10 месяцев, а статистику рисков я вижу только за последний месяц. пример такой ситуации на скринах. в результате, не могу адекватно оценить качество сигнала. почему так происходит ? и есть ли способ увидеть полную статистику рисков ?
Скорее всего (в скрине) удачные сделки без просадки мелким лотом, а увидеть что там было, можно запросив стейтмент.
Sergey Golubev:спасибо за ответ. а почему тогда система показывает 39 недель существование счета и прирост считает с августа 2020 ?
Тот сигнал, что у вас на скриншоте - мониторится с 9 апреля.
Тот сигнал, что у вас на скриншоте - мониторится с 9 апреля.
То есть, сигнал существует 1 месяц:
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