как самостоятельно освоить mql5 ? - страница 4
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Вот проверяю работоспособность - работает ведь! что ещё надо!?
Я изучал еще mql3 на примере MACD Sample. выделяешь первый оператор - нажимаешь справку и читаешь. при этом начинаешь понимать связь переменных между собой. Откуда они получаются и как изменяются.
Как вышел MQL4 изучал так же. Сначала на примерах, потом подставляя другие индикаторы и далее разрабатывая свои алгоритмы.
а тут можно их добавлять в фильтр или убирать
Что здесь означает
if(InpClOp)
?
это (жёлтым) закрываем позицию или нет
это (зелёным) что бы на сигнале открывалась одна позиция - если этого не будет то будет открывать позиции каждый тик
постоянно сталкиваюсь с необходимостью что-то "подстраивать", "подкручивать" в индикаторах и не только. Посоветуйте как научится писать самостоятельно индикаторы, советники, эксперты в mql5 ?
Ответьте уже. Вам помогли ответы?
Поделюсь опытом: заказал советник, стал смотреть что написали. Через месяц понял: можно то же самое написать в 3 раза короче. Лучше самому!!!
это (жёлтым) закрываем позицию или нет
это (зелёным) что бы на сигнале открывалась одна позиция - если этого не будет то будет открывать позиции каждый тик
Понятно, а вот у тебя на картинке первый short ордер, с легка видно что он закрыл предыдущюю buy позицию и открыл новую.
думаю потому что, выполняется две операции - одна операция работает на закрытие позиции а другая операция на открытии позиции