как самостоятельно освоить mql5 ? - страница 4

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Вот проверяю работоспособность - работает ведь! что ещё надо!?

Снимок

 

Я изучал еще mql3 на примере MACD Sample. выделяешь первый оператор - нажимаешь справку и читаешь. при этом начинаешь понимать связь переменных между собой. Откуда они получаются и как изменяются. 
Как вышел MQL4 изучал так же. Сначала на примерах, потом подставляя другие индикаторы и далее разрабатывая свои алгоритмы.

 
SanAlex:

а тут можно их добавлять в фильтр или убирать

Что здесь означает


if(InpClOp)
if(price_uno>0)

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Eugen8519:
input bool   InpClOp       = true;  // : Close opposite

это (жёлтым) закрываем позицию или нет

это (зелёным) что бы на сигнале открывалась одна позиция - если этого не будет то будет открывать позиции каждый тик

//+------------------------------------------------------------------+
   MaUp=MA5[0]>MA10[0];
   RsiUp=RSI[0]>=55.0;
   StochUp=STO[0]>STOS[0];
   MacdUp=MACD[0]>MACDS[0];
   AdxUp=MINUSDI[0]>PLUSDI[0];
//---
   MaDn=MA5[0]<MA10[0];
   RsiDn=RSI[0]<=45.0;
   StochDn=STO[0]<STOS[0];
   MacdDn=MACD[0]<MACDS[0];
   AdxDn=MINUSDI[0]<PLUSDI[0];
//+------------------------------------------------------------------+
//--- BUY Signal
   if(MacdUp)
     {
      if(InpClOp)
         CheckForCloseSell();
      if(price_uno<0)
         CheckForOpenBuy();
      price_uno=+1;
      return(true);
     }
//--- SELL Signal
   if(MacdDn)
     {
      if(InpClOp)
         CheckForCloseBuy();
      if(price_uno>0)
         CheckForOpenSell();
      price_uno=-1;
      return(true);
     }
//---
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
 
alex alex:
постоянно сталкиваюсь с необходимостью что-то "подстраивать", "подкручивать" в индикаторах и не только. Посоветуйте как научится писать самостоятельно индикаторы, советники, эксперты в mql5 ?

Ответьте уже. Вам помогли ответы?

Поделюсь опытом: заказал советник, стал смотреть что написали. Через месяц понял: можно то же самое написать в 3 раза короче. Лучше самому!!!

 
SanAlex:

это (жёлтым) закрываем позицию или нет

это (зелёным) что бы на сигнале открывалась одна позиция - если этого не будет то будет открывать позиции каждый тик

Понятно, а вот у тебя на картинке первый short ордер, с легка видно что он закрыл предыдущюю buy позицию и открыл новую. 

А вот немного дальше есть  short позция которая закрылaсь и открылась buy, 
Почему там по две стрелки short и buy, 
В чем разница? 
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Eugen8519:
Понятно, а вот у тебя на картинке первый short ордер, с легка видно что он закрыл предыдущюю buy позицию и открыл новую. 

А вот немного дальше есть  short позция которая закрылaсь и открылась buy, 
Почему там по две стрелки short и buy, 
В чем разница? 

думаю потому что, выполняется две операции - одна операция работает на закрытие позиции а другая операция на открытии позиции



         CheckForCloseSell(); ------------- 1 операция 
      if(price_uno<0)
         CheckForOpenBuy();  -------------- 2 операция 
      price_uno=+1;
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