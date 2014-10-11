Описание товара в маркете

Новый комментарий
 
Как его отредактировать?
 
Integer:
Как его отредактировать?

Правка не помогает?

 

 
Нажмите на "Правка". Войдите в редактирование продукта. Затем напишите текст, который необходимо вставить в описание и отправьте его в виде сообщения модератору. Модератор сам вставит новое описание. Самостоятельно вы этого сделать не сможете.
 
Vinin:

Правка не помогает?

 

Нет. Только цену можно менять и новую версию файла загружать.
 
Integer:
Нет. Только цену можно менять и новую версию файла загружать.
пиши модератору.
 
Integer:
Нет. Только цену можно менять и новую версию файла загружать.
Странно. Должно быть так:

1) В Вашем продукте, выбираете "Правка"


2) затем выбираете "Комментарии модератора" и в нем "Новый комментарий" и редактируете все, что считаете нужным (что добавить, что удалить и т. д.)
 
pagot:
Странно. Должно быть так:

1) выбираете Ваш продукт, жмете "Правка"


2) затем жмете "Комментарии модератора" и в нем "Новый комментарий" и пишите все, что считаете нужным (что добавить, что удалить и т. д.)
Так и есть. Дмитрий же указал, что можно сделать самостоятельно, без помощи модератора. А ему нужно поменять комментарий к продукту. Его самостоятельно не поменять. Так что - всё верно.
 
artmedia70:
Так и есть. Дмитрий же указал, что можно сделать самостоятельно, без помощи модератора. А ему нужно поменять комментарий к продукту. Его самостоятельно не поменять. Так что - всё верно.
Верно, Артем. Я просто забыл добавить, что автор продукта может только написать что и как он хочет отредактировать. А уж сделать эти изменения в продукте, кончно же, может только модератор.
 

После публикации продукта следующие изменения может применить только модератор:

1 

Новый комментарий