Описание товара в маркете
Как его отредактировать?
Нажмите на "Правка". Войдите в редактирование продукта. Затем напишите текст, который необходимо вставить в описание и отправьте его в виде сообщения модератору. Модератор сам вставит новое описание. Самостоятельно вы этого сделать не сможете.
Vinin:Нет. Только цену можно менять и новую версию файла загружать.
Правка не помогает?
Integer:пиши модератору.
Integer:Странно. Должно быть так:
1) В Вашем продукте, выбираете "Правка"
2) затем выбираете "Комментарии модератора" и в нем "Новый комментарий" и редактируете все, что считаете нужным (что добавить, что удалить и т. д.)
pagot:Так и есть. Дмитрий же указал, что можно сделать самостоятельно, без помощи модератора. А ему нужно поменять комментарий к продукту. Его самостоятельно не поменять. Так что - всё верно.
1) выбираете Ваш продукт, жмете "Правка"
2) затем жмете "Комментарии модератора" и в нем "Новый комментарий" и пишите все, что считаете нужным (что добавить, что удалить и т. д.)
1) выбираете Ваш продукт, жмете "Правка"
2) затем жмете "Комментарии модератора" и в нем "Новый комментарий" и пишите все, что считаете нужным (что добавить, что удалить и т. д.)
artmedia70:Верно, Артем. Я просто забыл добавить, что автор продукта может только написать что и как он хочет отредактировать. А уж сделать эти изменения в продукте, кончно же, может только модератор.
После публикации продукта следующие изменения может применить только модератор:
