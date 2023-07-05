Как отключить использование OnTesterinit/OnTesterDeinit при оптимизации demo-робота из Market?
Похоже, что ничего сделать нельзя, пока разработчики не продумают эту ситуацию.
Как следствие, таким механизмом (прописать пустышки OnTester*) можно запретить оптимизировать демо-продукты.
Уже исправили в бете, при оптимизации демо версии экспертов функции OnTesterInit/Pass/Deinit не будут вызываться.
Пока не могу сказать, попало ли уже в Маркет. Нужно проверять
Уже исправили в бете, при оптимизации демо версии экспертов функции OnTesterInit/Pass/Deinit не будут вызываться.
Пока не могу сказать, попало ли уже в Маркет. Нужно проверять
Добрый день. Видимо проблема вернулась.
Загрузил демо-версию советника МТ5 с Маркета, пытаюсь провести оптимизацию, процесс останавливается.
Одиночное тестирование проходит без проблем. Оригинальная копия робота оптимизируется без ошибок, проблема только у копии с маркета.
Проверял на билде 3802 и 3815, в предыдущих версия МТ5 оптимизация работала.
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Коллеги, приветствую.
Есть бот и в нем с помощью OnTesterinit/OnTesterDeinit реализуется определенный функционал.
Вычитал, что если его залью на Market, то в демо-версии из-за OnTesterinit/OnTesterDeinit не смогу в принципе проводить оптимизацию т.к. нельзя присоединить робота на график.
Вопрос: как с помощью кода при оптимизации demo-версии робота из Market отключать OnTesterinit/OnTesterDeinit (пусть этот функционал перестает работать, но главное чтобы оптимизация работала)?
Есть понимание, что можно применять ENUM_LICENSE_TYPE license=(ENUM_LICENSE_TYPE)MQLInfoInteger(MQL_LICENSE_TYPE) и если выдает LICENSE_DEMO, то что-то надо сделать чтобы отрубить OnTesterinit/OnTesterDeinit, но не пойму как именно.