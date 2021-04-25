Как создать годовой график на МТ4 ?
Подскажите пожалуйста . И возможно ли его использовать в коде эксперта?
30 баров...
Golden Ratio:
Подскажите пожалуйста . И возможно ли его использовать в коде эксперта?
Подскажите пожалуйста . И возможно ли его использовать в коде эксперта?
Можно без визуализации через функции определять все показатели за условный "годовой бар" (тайм, опен, хай, лоу, клосе). Сам график можно через канвас создать либо через прямоугольники...
Не ясно, зачем такой график, все же можно на стандартном MN посчитать в лучшем разрешении. Поиграться-поисследовать разве что.
Скрипт.
Файлы:
PeriodConverter_MN.mq4 19 kb
vladavd:
Не ясно, зачем такой график, все же можно на стандартном MN посчитать в лучшем разрешении. Поиграться-поисследовать разве что.
Скрипт.
Спасибо скрипт очень помог.
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