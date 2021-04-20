Нет показателей бэктеста и оптимизации.
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Добрый день!
Столкнулась с одной не задачей, тестирую систему , а показателей во вкладке бэкстест/оптимизация нет. Как их обратно вернуть, не сталкивалась с такой ситуацией...
Спасибо заранее за ответ!