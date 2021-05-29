Алгоритм объединения диапазонов отрезка - помогите создать - страница 4
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смотри в гугле "задача коммивояжера"
Там другая задача.
Там другая задача.
Конечно, немного другая. Тем более, что ты свою задачу даже толком не сформулировал.
Смотри методы решения.
О задаче коммивояжера:
.
Конечно, немного другая. Тем более, что ты свою задачу даже толком не сформулировал.
Смотри методы решения.
Какого толка в формулировке не хватает? Дмитрий вот нашел решение исходя из условий задачи, вроде как всё правильно понял.
Смотри методы решения.
Вопрос не в методе решения на первом этапе стоит, а в адаптации исходных данных до аналогичных, что и в классической задаче.
Там есть разные методы, я в них не специалист, поэтому если есть идея какой из методов можно адаптировать, то сообщайте, будем смотреть и думать.
Какого толка в формулировке не хватает? Дмитрий вот нашел решение исходя из условий задачи, вроде как всё правильно понял.
Вопрос не в методе решения на первом этапе стоит, а в адаптации исходных данных до аналогичных, что и в классической задаче.
Там есть разные методы, я в них не специалист, поэтому если есть идея какой из методов можно адаптировать, то сообщайте, будем смотреть и думать.
Алексей, там - это где?
Вы, решая задачу, вышли на первый уровень абстрактного её понимания и тут же упёрлись в стену.
Отрезки... А вдруг - участки окружности?
Может, задачу здесь сформулируете? Пока выходные)))
Алексей, там - это где?
Там - в решениях задачи о коммивояжерах на просторах сети интернет.
Вы, решая задачу, вышли на первый уровень абстрактного её понимания и тут же упёрлись в стену.
Поподробней, я не понимаю мысль.
Отрезки... А вдруг - участки окружности?
Предложите решение с окружностями - заинтригован.
Может, задачу здесь сформулируете? Пока выходные)))
Какую задачу? Суть задачи лично Вам я изложил выше.
Поиск в графе кратчайшего/длиннейшего пути между двумя точками. Только тут может быть несколько начальных точек и несколько конечных.
Тут такое дело, что кратчайший/длиннейший путь нужно как то определить исходя не только из близости двух отрезков, но и с учетом их ценности. Ну это как в задачу о коммивояжерах добавить численность населения в каждом городе, и ещё условие, что нельзя возвращаться в направлении прошлого движения.
1. Выше подробно написал где и в чем при ответе Алексей Тарабанов. Но это теория - пока реально ещё не доделал что нужно.
Тогда понятно - я с этим не разобрался и просто запустил два скрипта - если набор разный, то оценить можно будет только при одинаковых наборах.
2. Думаю, что третий элемент - вариант более удобный. Могли бы Вы подправить код, что б он работал корректно с этой реализацией?
Всё верно, изначально я писал про все комбинации, но в процессе, благодаря Вам, становится очевидно, что это очень затратно и нужен вариант эмпирически способный быть не хуже полного перебора, а раз оценка получившегося отрезка формируется из его кусков, то я и предполагаю, что ограничившись n комбинаций из лучших кусков при добавление нового куска, можно будет приблизится к лучшему варианту из всех возможных комбинаций без ограничения.
1. Совсем непонятно и уже что-то совсем другое.
2. Да как-то лень, нет настроения. Сделайте сами. В структуре SAllVariants объявлено три двухмерных массива, с размером 2 по второму измерению. Вот там 2 надо изменить на 3, а везде, где выполняется присвоение в 0-ой и 1-ый элементы, добавить присвоение во 2-ой.
А что за задача вообще? Какова практическая цель? Может, она вообще по-другому решается.