оформление советника
Облазил весь свой профиль. Результатов нет.
Если для маркета. Отрыть вкладку маркет, слева Мои продукты
В терминале в меню Файл команда Открыть каталог данных. Далее найдете
Если для маркета. Отрыть вкладку маркет, слева Мои продукты
Спасибо. Это я находил. Это не решает проблему. Мне нужно зайти в Черновик и сделать там дальнейшие правки, так как продукт не оформлен. Или вообще удалить Черновик. Потому что он уже застолбил название и сделать ничего нельзя.
Я не могу найти активную вкладку моего Черновика для дальнейших правок.
На вкладке Мои продукты идет констатация факта, что он есть.
Господа многие оформляли на Маркете Советников подскажите как это сделать, ибо Мануал на сайте с белыми пятнами.
В терминале в меню Файл команда Открыть каталог данных. Далее найдете
Спасибо за ответ. В каталоге данных находится готовый файл продукта. Я же пока на стадии оформления своего Советника застрял. Подскажите где найти активную вкладку моего Черновика оформляемого Советника.
маркет - мои продукты - черновики
Благодарю, нашел
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