Советник сигналит о сделке
Доброго дня. Знает ли кто советник, который бы сообщал, что сделка открылась/закрылась?
sergruba:
Доброго дня. Знает ли кто советник, который бы сообщал, что сделка открылась/закрылась?
Доброго дня. Знает ли кто советник, который бы сообщал, что сделка открылась/закрылась?
Установите мобильную версию мт и подключите id и все уведомления будут приходить на телефон
Только на мобильной версии это возможно? На PC есть возможность для таких оповещений?
sergruba:
Только на мобильной версии это возможно? На PC есть возможность для таких оповещений?
Только на мобильной версии это возможно? На PC есть возможность для таких оповещений?
Не знаю. А есть в этом смысл ? Телефон всегда под рукой и есть возможность оперативно реагировать. На компьютере можно настроить уведомления ( колокольчик) когда цена будет доходить до определенного уровня.
Я однажды заказывал сигнальный индикатор на фрилансе. Он выдавал мне сигналы и на компьютер и на телефон. Может вам разработчики помогут прикрутить к вашему боту, чтобы выдавал оповещения на компьютер.
sergruba:Да, можно задать в советнике на компе пару мелодий на открытие и закрытие... Но ночью эти трели немного напрягают...
Только на мобильной версии это возможно? На PC есть возможность для таких оповещений?
Только на мобильной версии это возможно? На PC есть возможность для таких оповещений?
гуглите на форуме бот для телеграм
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