Советник сигналит о сделке

Новый комментарий
 
Доброго дня. Знает ли кто советник, который бы сообщал, что сделка открылась/закрылась? 
 
sergruba:
Доброго дня. Знает ли кто советник, который бы сообщал, что сделка открылась/закрылась? 

Установите мобильную версию мт и подключите id и все уведомления будут приходить на телефон

 

 
Только на мобильной версии это возможно? На PC есть возможность для таких оповещений?
 
sergruba:
Только на мобильной версии это возможно? На PC есть возможность для таких оповещений?

Не знаю. А есть в этом смысл ? Телефон всегда под рукой и есть возможность оперативно реагировать. На компьютере можно настроить уведомления ( колокольчик) когда цена будет доходить до определенного уровня.

 

Я однажды заказывал сигнальный индикатор на фрилансе. Он выдавал мне сигналы и на компьютер и на телефон. Может вам разработчики помогут прикрутить к вашему боту, чтобы выдавал оповещения на компьютер.

 
sergruba:
Только на мобильной версии это возможно? На PC есть возможность для таких оповещений?
Да, можно задать в советнике на компе  пару мелодий на открытие и закрытие...  Но ночью эти трели немного напрягают...
 
гуглите на форуме бот для телеграм
Новый комментарий