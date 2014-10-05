Было обновление сайта?

Сайт был не доступен несколько минут(дольше чем обычно).

Было обновление?

Что добавили?

Ищем новинки )

 
Да, сегодня было обновление инфраструктуры и установка патчей.
 

а я сразу побежал кнопку "Вверх" в профиле искать )

не нашел (

ифасруктура, пачи....
я сразу побежал в сигналы
нифига так графику статистики с андроида и не видно...
 
а ещё виджеты более квадратными стали ))

до этого какие-то прямоугольные были )

менять можно только ширину виджета , высоты нельзя

 
А у меня тапочки опять пропали :)
 
artmedia70:
А у меня тапочки опять пропали :)
сбежали они от тебя )
 
sanyooooook:
сбежали они от тебя )
Я вродь заметил их мелькающими за ракетой... Явно не сами сбежали...
 

и ещё на виджете появилась прямая ссылка на сайт, раньше вроде не было


 

Мы кардинально меняем множество функций сайта.

Извините за недочеты, все исправим шаг за шагом. 

