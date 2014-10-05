Было обновление сайта?
Да, сегодня было обновление инфраструктуры и установка патчей.
а я сразу побежал кнопку "Вверх" в профиле искать )
не нашел (
ифасруктура, пачи....я сразу побежал в сигналы
нифига так графику статистики с андроида и не видно...
IvanIvanov:
а ещё виджеты более квадратными стали ))
до этого какие-то прямоугольные были )
менять можно только ширину виджета , высоты нельзя
А у меня тапочки опять пропали :)
artmedia70:сбежали они от тебя )
sanyooooook:Я вродь заметил их мелькающими за ракетой... Явно не сами сбежали...
и ещё на виджете появилась прямая ссылка на сайт, раньше вроде не было
Мы кардинально меняем множество функций сайта.
Извините за недочеты, все исправим шаг за шагом.
Сайт был не доступен несколько минут(дольше чем обычно).
Было обновление?
Что добавили?
Ищем новинки )