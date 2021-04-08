Помогите с советником
Здравствуйте, помогите пожалуйста прикрутить безубыток после прохождения N пунктов в советнике.
Файлы:
6MA_v1.mq4 39 kb
vtoxic:
Здравствуйте, помогите пожалуйста прикрутить безубыток после прохождения N пунктов в советнике.
Здравствуйте, помогите пожалуйста прикрутить безубыток после прохождения N пунктов в советнике.
Чем он Вас привлёк ?
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Тут можно найти во много лучше и прибыльней https://www.mql5.com/ru/code/mt4/experts
vtoxic:
Здравствуйте, помогите пожалуйста прикрутить безубыток после прохождения N пунктов в советнике.
Здравствуйте, помогите пожалуйста прикрутить безубыток после прохождения N пунктов в советнике.
Вот этого можно хоть понять - что он хочет. https://www.mql5.com/ru/code/7772
SanAlex:Здравствуйте, благодарю! Обязательно с ним ознакомлюсь. А насчёт моего советника, понравилась идея своей простотой))) Я только начинаю так сказать азы...
Вот этого можно хоть понять - что он хочет. https://www.mql5.com/ru/code/7772
vtoxic:
Здравствуйте, благодарю! Обязательно с ним ознакомлюсь. А насчёт моего советника, понравилась идея своей простотой))) Я только начинаю так сказать азы...
Здравствуйте, благодарю! Обязательно с ним ознакомлюсь. А насчёт моего советника, понравилась идея своей простотой))) Я только начинаю так сказать азы...
очень просто - но у Вас не просто, а всё запутано.
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а вот просто и понятноTrend Me Leave Me
//+------------------------------------------------------------------+ //| Prev.mq4 | //| Copyright © 2006, Yury V. Reshetov. | //| http://betaexpert.narod.ru | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright © 2006, Yury V. Reshetov. ICQ: 282715499" #property link "http://betaexpert.narod.ru" #property version "1.00" #property strict //---- #include <stdlib.mqh> //---- Входные параметры // Мы согласны на такую прибыль и нам чужого не надо extern double TakeProfit=180.0; // Если мы просчитались, то такой убыток нас вполне устроит extern double StopLoss=50.0; // Оптимальная доля наших деньжат, которую мы можем продуть // без риска остаться без портков extern double MaximumRisk=0.03; // Здесь мы будем запоминать время последнего сформировавшегося бара static int prevtime=0; //+------------------------------------------------------------------+ //| Поехали! | //+------------------------------------------------------------------+ int start() { // Для начала не мешает убедиться, что сформировался новый бар // Иначе брокер может открыть позицию и вне рынка, // тогда хрен докажешь, что от был неправ. // К тому же, индикаторы при внутрибаровой торговле могут // менять показания как им удумается - семь пятниц на неделе. if(Time[0]==prevtime) return(0); // Запомним текущий бар prevtime=Time[0]; // Сколько позиций у нас открыто? int total=OrdersTotal(); // Номер тикета int ticket=-1; for(int cnt=0; cnt < total; cnt++) { OrderSelect(cnt, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES); // если это открытая позиция и инструмент совпадает if(OrderType()<=OP_SELL && OrderSymbol()==Symbol()) { ticket=OrderTicket(); } } // Если есть уже открытая позиция, то новую открывать не стоит if(ticket < 0) { int cmd=OP_BUY; // Сколько у нас закрытых ордеров? int htotal=HistoryTotal(); // Покопаемся в истории счета for(int i=0; i < htotal; i++) { if(OrderSelect(i, SELECT_BY_POS, MODE_HISTORY)==false) { Print("Ошибка в истории счета! Обратись к брокеру! Может он украл наши денежки и подтер следы?"); break; } // Если ордер нашего символа и он до закрытия // не был лимитным if((OrderSymbol()!= Symbol()) || (OrderType() > OP_SELL)) continue; // Если ордер был закрыт с прибылью, то бишь по TakeProfit if(OrderProfit() > 0) { // Значит следующая позиция будет в том же направлении cmd=OrderType(); } else // в противном случае, { // рынок уже развернулся // и нам туда же if(OrderType()==OP_SELL) { cmd=OP_BUY; } else { cmd=OP_SELL; } } } // Что там шепчут индикаторы? double sar=iSAR(NULL, 0, 0.02, 0.2, 0); double adx=iADX(NULL, 0, 14, PRICE_CLOSE, MODE_MAIN, 0); if(cmd==OP_BUY) // Если открываем длинную позицию { // Ждем когда тренд немного приподымется // и на рынке все спокойно if((sar < Close[0]) && (adx < 20)) { // Покупаем ticket=OrderSend(Symbol(),OP_BUY, LotsOptimized(), Ask, 3, Bid - StopLoss * Point, Ask + TakeProfit * Point, "TrendCapture", 16384, 0, Blue); // Запишем в журнал, как отреагировал брокер if(ticket > 0) { if(OrderSelect(ticket, SELECT_BY_TICKET, MODE_TRADES)) Print("Длинная позиция открыта по цене : ",OrderOpenPrice()); } else Print(ErrorDescription(GetLastError())); return(0); } } else { // Если открываем короткую позицию // Ждем когда тренд немного присядет // и на рынке все спокойно if((sar > Close[0]) && (adx < 20)) { // Продаем ticket=OrderSend(Symbol(),OP_SELL,LotsOptimized(),Bid,3,Ask + StopLoss * Point,Bid-TakeProfit*Point,"TrendCapture",16384,0,Red); // Запишем в журнал, как отреагировал брокер if(ticket > 0) { if(OrderSelect(ticket, SELECT_BY_TICKET, MODE_TRADES)) Print("Короткая позиция открыта по цене : ",OrderOpenPrice()); } else Print(ErrorDescription(GetLastError())); return(0); } } } // Предохранитель double Guard=5.0; OrderSelect(ticket, SELECT_BY_TICKET, MODE_TRADES); if(OrderType()==OP_BUY) { // длинная открытая позиция // Если текущая цена позволяет выставить предохранитель if(Bid-OrderOpenPrice()>Point*Guard) { // Если защита стоит в убытке if(OrderStopLoss() < OrderOpenPrice()) { // За что купил, за то и продаю OrderModify(OrderTicket(), OrderOpenPrice(), OrderOpenPrice(), OrderTakeProfit(), 0, Blue); // Выходим return(0); } } } else // Если позиция короткая { // Если текущая цена позволяет выставить предохранитель if((OrderOpenPrice() - Ask) > (Point*Guard)) { // Если защита стоит в убытке if(OrderStopLoss() > OrderOpenPrice()) { // За что купил, за то и продаю OrderModify(OrderTicket(), OrderOpenPrice(), OrderOpenPrice(), OrderTakeProfit(), 0, Red); // Выходим return(0); } } } //---- return(0); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Money Management | //+------------------------------------------------------------------+ double LotsOptimized() { double lot=0.1; int losses=0; // number of losses orders without a break //---- select lot size lot=NormalizeDouble(AccountFreeMargin()*MaximumRisk/1000.0,1); //---- return lot size if(lot > 100) lot=100; if(lot < 0.1) lot=0.1; return(lot); } //+----------------- Вот и сказке звиздец ----------------+ //+------------------------------------------------------------------+
vtoxic:
прикрутить безубыток после прохождения N пунктов в советнике.
прикрутить безубыток после прохождения N пунктов в советнике.
Сделал сразу все стопы и исправил те что были
Файлы:
6MA_v2.mq4 43 kb
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