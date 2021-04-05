В окне Сервис-Настройки слетают ггалочки

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Здравствуйте!

Может кто знает почему слетают галочки на МТ5 в окне Сервис - Настройки. Какое то время держались , сейчас снова стали слетать, в чём может быть причина? 

 
innataras:

Здравствуйте!

Может кто знает почему слетают галочки на МТ5 в окне Сервис - Настройки. Какое то время держались , сейчас снова стали слетать, в чём может быть причина? 

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Рисунок можно вставить в сообщение (при помощи кнопки  Картинка) или прикрепить к сообщению (при помощи кнопки  Прикрепить файл).


Также нужно смотреть лог-файл терминала - там будут все ответы.

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