В окне Сервис-Настройки слетают ггалочки
innataras:
Здравствуйте!
Может кто знает почему слетают галочки на МТ5 в окне Сервис - Настройки. Какое то время держались , сейчас снова стали слетать, в чём может быть причина?
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Рисунок можно вставить в сообщение (при помощи кнопки ) или прикрепить к сообщению (при помощи кнопки ).
Также нужно смотреть лог-файл терминала - там будут все ответы.
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Здравствуйте!
Может кто знает почему слетают галочки на МТ5 в окне Сервис - Настройки. Какое то время держались , сейчас снова стали слетать, в чём может быть причина?