Вопрос про тики
https://www.mql5.com/ru/docs/runtime/testing#real_ticks
Все тики - это сгенерированные тики.
Получается что главное отличие в том, что в данном случае у свечи 1-минута будут тики с прямой линией (в зависимости от Open,High,Low,Close). Верно?
Документация по MQL5: Программы MQL5 / Тестирование торговых стратегий
- www.mql5.com
Тестирование торговых стратегий - Программы MQL5 - Справочник MQL5 - Справочник по языку алгоритмического/автоматического трейдинга для MetaTrader 5
Обновлённая справка: Реальные и сгенерированные тики
Реальные и сгенерированные тики - Алгоритмический трейдинг, торговые роботы - Справка по MetaTrader 5
- www.metatrader5.com
Для тестирования и оптимизации советников необходимы тики, так как именно по ним работает советник. Тестирование может осуществляться на реальных...
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В тестере как формируется база данных "все тики"? Интересно узнать все этапы.
Должно быть она использует другую базу данных "каждый тик на основе реальных тиков"?
Между ними какое различие? Что-то не смог найти детальное описание про этот полный архив.