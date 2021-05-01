Календарные спреды в MT5

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Коллеги, а почему в MT5 у Открытия не доступны календарные спреды срочного рынка на FORTS? 

Доступны ли они в MT5 у БКС?

 
Dmi3:

Коллеги, а почему в MT5 у Открытия не доступны календарные спреды срочного рынка на FORTS? 

Доступны ли они в MT5 у БКС?

У БКС тоже не доступны. Так же как опционы.

 
Ilya Baranov:

У БКС тоже не доступны. Так же как опционы.

Это не опционы, это обычный линейный инструмент. Такой же фьючерс, как и любой другой. Кому писать, чтобы добавили? Брокеру? MQ?

 

А вот и ответ от брокера:


Круг замкнулся, никому ничего не нужно, все и так хорошо.

 
Интересно с чем связана невозможность в МТ5 ведь в Квике же они есть.....
 
transcendreamer:
Интересно с чем связана невозможность в МТ5 ведь в Квике же они есть.....

Уверен, только с тем, что команда MT5 не понимает что это такое, а разбираться никто не хочет.

 
Dmi3:

Уверен, только с тем, что команда MT5 не понимает что это такое, а разбираться никто не хочет.

Да не... не верю... просто недоработали пока, опционы тоже заготовки есть, то есть надо подождать... но КСФ действительно интересуют полпроцента пользователей наверное поэтому не в приоритете... а жаль...

 

Там и фьючи до ума не доведены и не планируется, вон, в соседней теме.

Так что про "пока" и "подождать" - не знаю, не знаю.

 
JRandomTrader:

Там и фьючи до ума не доведены и не планируется, вон, в соседней теме.

Так что про "пока" и "подождать" - не знаю, не знаю.

ну да для реала лучше пока в квике посидеть а хотелось бы потестить разные темы

 
transcendreamer:

ну да для реала лучше пока в квике посидеть а хотелось бы потестить разные темы

Не, на фьючах у меня давно роботы торгуют.

А в квике - только руками, пробовал lua - тормозной ужасно.

 
Dmi3:

А вот и ответ от брокера:


Круг замкнулся, никому ничего не нужно, все и так хорошо.

Спс. За инфу. Интересно
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