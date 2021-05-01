Календарные спреды в MT5
Коллеги, а почему в MT5 у Открытия не доступны календарные спреды срочного рынка на FORTS?
Доступны ли они в MT5 у БКС?
У БКС тоже не доступны. Так же как опционы.
У БКС тоже не доступны. Так же как опционы.
Это не опционы, это обычный линейный инструмент. Такой же фьючерс, как и любой другой. Кому писать, чтобы добавили? Брокеру? MQ?
А вот и ответ от брокера:
Круг замкнулся, никому ничего не нужно, все и так хорошо.
Уверен, только с тем, что команда MT5 не понимает что это такое, а разбираться никто не хочет.
Да не... не верю... просто недоработали пока, опционы тоже заготовки есть, то есть надо подождать... но КСФ действительно интересуют полпроцента пользователей наверное поэтому не в приоритете... а жаль...
Там и фьючи до ума не доведены и не планируется, вон, в соседней теме.
Так что про "пока" и "подождать" - не знаю, не знаю.
А вот и ответ от брокера:
Круг замкнулся, никому ничего не нужно, все и так хорошо.
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Коллеги, а почему в MT5 у Открытия не доступны календарные спреды срочного рынка на FORTS?
Доступны ли они в MT5 у БКС?