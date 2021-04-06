Скрипты: Close orders Delete positions Delete trade objects
Это что за описание?
Automated-Trading:
Close orders Delete positions Delete trade objects:
Автор: Andrey Sokolov
Закрывает ордера, удаляет позиции )))Ордер нельзя закрыть, можно только удалить. Позицию нельзя удалить, её можно только закрыть!
Alexey Viktorov:
Это что за описание?
Поправил. Благодарю за замечание.
Vitaly Muzichenko:
Закрывает ордера, удаляет позиции )))Ордер нельзя закрыть, можно только удалить. Позицию нельзя удалить, её можно только закрыть!
Поправил описание. Благодарю за замечание.
отлично работает! Мгновенно! Спасибо!
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Close orders Delete positions Delete trade objects:
Закрывает ордера по символу, удаляет позиции по символу, удаляет на окне объекты созданные при торговых операциях (с # в имени).
Автор: Andrey Sokolov