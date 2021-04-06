Скрипты: Close orders Delete positions Delete trade objects

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Close orders Delete positions Delete trade objects:

Закрывает ордера по символу, удаляет позиции по символу, удаляет на окне объекты созданные при торговых операциях (с # в имени).

Автор: Andrey Sokolov

 

Это что за описание?


 
Automated-Trading:

Close orders Delete positions Delete trade objects:

Автор: Andrey Sokolov

Закрывает ордера, удаляет позиции )))

Ордер нельзя закрыть, можно только удалить. Позицию нельзя удалить, её можно только закрыть!
 
Alexey Viktorov:

Это что за описание?


Поправил. Благодарю за замечание.

 
Vitaly Muzichenko:

Закрывает ордера, удаляет позиции )))

Ордер нельзя закрыть, можно только удалить. Позицию нельзя удалить, её можно только закрыть!

Поправил описание.  Благодарю за замечание.

 
отлично работает! Мгновенно! Спасибо!
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