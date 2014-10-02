Касательно приведения типов
Очень сложно нажать F1 и в поиск вбить "приведение типов" (заняло менее 30 секунд)
Разница то в чём? Я что-то не понял, какой в этом резон. Если оно то же самое по функционалу,
int a = int(5.5 + 5.5 + 5.5 + 5.5 + 5.5 + 5.5 + 5.5 +5.5 +5.5);
1) короче
2) понятнее
3) приятнее
4) быстрее если нет оптимизации компилятора
(мне так кажется, так как неявное преобразование скорее всего и в mql начинается с const_cast, также влияет количество операций, какой-то там кеш процессора......)
зачем было реализовывать в новом билде 2 разных варианта?
оно наверное с покон веков от С кочевало, только вы этого не замечали
Открыл я стандартный индюк ATR. Стала интересна строка:
Что это за синтаксис такой? Имею в виду:
В документации я подобного не встречал. Обычно, я пользуюсь, например так:
А тут как-то не так.. Подскажите, где прочитать про это. Если это взято не "с потолка"...
