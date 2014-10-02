Касательно приведения типов

 Открыл я стандартный индюк ATR. Стала интересна строка:

string short_name = "ATR(" + string (ExtPeriodATR) + ")";

 Что это за синтаксис такой? Имею в виду:

string (ExtPeriodATR)

 В документации я подобного не встречал. Обычно, я пользуюсь, например так:

(int) некоторое значение

 А тут как-то не так.. Подскажите, где прочитать про это. Если это взято не "с потолка"...

 

Очень сложно нажать F1 и в поиск вбить "приведение типов" (заняло менее 30 секунд)

 

 
 Разница то в чём? Я что-то не понял, какой в этом резон. Если оно то же самое по функционалу, то зачем было реализовывать в новом билде 2 разных варианта?
 

 Разница то в чём? Я что-то не понял, какой в этом резон. Если оно то же самое по функционалу, 

int a = int(5.5 + 5.5 + 5.5 + 5.5 + 5.5 + 5.5 + 5.5 +5.5 +5.5); 

1) короче

2) понятнее

3) приятнее

4) быстрее если нет оптимизации компилятора

(мне так кажется, так как неявное преобразование скорее всего и в mql начинается с const_cast, также влияет количество операций, какой-то там кеш процессора......)

 

 зачем было реализовывать в новом билде 2 разных варианта?

оно наверное с покон веков от С кочевало, только вы этого не замечали

 
А что не понятно целое число преобразовывается в строку.
