Длинна от А до Б
Предположим у нас есть значение начала дня. Будем строить угол используя минутный график. Предположим есть 400 минут и мы хотим построить угол Ганна в 45 градусов на графике. Для этого нам нужно знать последнее число на 400 минуте - то число, которое мы знаем заранее чтобы знать куда вести прямую из точки А в точку Б. Второй вариант - у нас есть начало дня и какое то значение предыдущее, от которого на 400 точек вперед будем строить угол. Может есть и другие решения.
Вопрос: так по какой формуле строить угол?
По идее для каждого графика должна быть своя шкала... То есть отношение цена/время - сколько пунктов на бар у нас для основного угла (ну и для второстепенных). Вот по этой шкале и нужно строить. У Хъержика что-то такое есть. Но единственного метода определения шкалы тоже нет. Тут уже как сами определите так и будет
Допустим открываем терминал где можно строить углы - они там строятся и при изменении маштаба - линии никуда не съезжают - как это достигается? Нижняя сторона есть, по сути или нет боковой стороны для расчета или тангенса.
очевидно жеж что в этом случае, параметры Квадрата, находятся в свойствах этих объектов.
но углов и тангенсов там точно нет (если мы говорим про Ганна)
Полагаю есть простая формула расчета, я к этому
за еденицу времени, цена проходит еденицу цены, сиречь tg=1, условно угол 45 град.
прямые в школе чертили ? в тетрадке в клеточку ??
вот точно так-же..
с единственным нюансом, что брать за еденицу. По первости, не мудрствуя можете брать 1 мин и 1 пункт.. или вынести опцию в параметры
Так вот уже ничего не помню со школы, проблема какая - если меняем маштаб то угол наклона кривой в 45 слетает куда то. Тоесть самое простое думаю это задавать направляющими 2-мя точками этот угол на начало дня. И просто копировать направляющую с каждой новой минутой - выстроится линия в 45. Тогда второе значение - это Опен дня, а предыдущее как рассчитать?
datetime time=ChartTimeOnDropped();
double price=ChartPriceOnDropped();
ObjectCreate(0,"line blin",OBJ_TREND,0,time,price,time+1440*60,price+1440.0*_Point);
Обсуждение продолжается, ответа не видно
Вы хотите чтобы вам код прям написали или что?
Зачем мне код, я его буду писать на си, интересует формула расчета
погуглите "формула прямой"
Чарт имеет вертикальный и горизонтальный масштабы (два разных).
Чтобы Квадраты были квадратами, в настройках чарта есть "Фиксированный масштаб один к одному".
Ну, или любой другой фиксированный масштаб.
Чарт имеет вертикальный и горизонтальный масштабы (два разных).
Чтобы Квадраты были квадратами, в настройках чарта есть "Фиксированный масштаб один к одному".
Ну, или любой другой фиксированный масштаб.
не поможет..
человек просто не понимает что хочет рисовать. Услышал загадочное слово "угол Гана" и начал приплетать ещё одно загадочное слово "волатильность". Явно-же. К сожалению
последний раз к ТС - угол Гана величина постоянная. 45 град = 1 еденица цены на 1 еденицу времени. (или диагональ соотв. квадрата. Для дней 1440 пункта на 1440 минуты)
Говорить обо мне в 3м лице не нужно и что я понимаю или нет тоже отношение не имеет к вопросу :) При чем "Фиксированный масштаб один к одному" не понимаю, но напомню, что я код пишу, у меня кнопочки такой в IDE нет :) С другой стороны как все заметили, вертикаль не фиксирована к горизонтали, а имеет некий коэффициент и он не пропорционален. Возможно следует найти направляющий вектор и значения угла для него, с известной шкалой х и y . Но... в общем встал с этой задачей.
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Предположим у нас есть значение свечи. Как прямую из точки А в точку Б. Может есть и другие решения. Вопрос: так по какой формуле строить?