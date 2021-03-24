Помогите разобраться с индикатором - страница 2
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Вообщем сделал чуть по своему.
Индикатор во вложении.
Вызываю его из Советника:
и получаю ошибку 4802. Почему ?
Вообщем сделал чуть по своему.
Индикатор во вложении.
Вызываю его из Советника:
и получаю ошибку 4802. Почему ?
.ex5"
А разве обязательно добавлять ? я всегда без этого прописываю - всё работает. - или нужно обязательно???
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не знаю, у меня так всё отлично работает !
А разве обязательно добавлять ? я всегда без этого прописываю - всё работает. - или нужно обязательно???
Не обязательно. По привычке добавил - всегда добавляю индикаторы ресурсом.
В этом случае достаточно точного имени без расширения.
Не обязательно. По привычке добавил - всегда добавляю индикаторы ресурсом.
В этом случае достаточно точного имени без расширения.
Спасибо ! а то я уже начал инфу искать. И исправлять своего эксперта.