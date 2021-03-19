Освобождение ресурсов и dll-файла
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Написал к советнику на МТ4 отдельную DLL. При запуске советника он её использует, но при откреплении советника от графика освобождение dll-файла не происходит до перезагрузки терминала, то есть её нельзя даже удалить, так как она якобы используется. Есть ли возможность "отпустить" dll-файл программным путём без перезагрузки терминала? Всем заранее спасибо за помощь!
покажите код DLL (хотя-бы основные выдержки, DLL-main и прочая инициализация/деинит)
чтобы разобраться каким образом инкрементирован счётчик ссылок на неё.
у меня код dll на C#, там нет деинит и DLL-main
using System; using System.Text; using RGiesecke.DllExport; using System.Runtime.InteropServices; using System.Collections.Generic; using System.Net; using HtmlAgilityPack; using System.Linq; using System.Text.RegularExpressions; using System.Threading; using System.Windows.Forms; using System.IO; namespace Test2 { public static class Test22 { private static Thread thr; private static string newsTime = ""; private static bool waiting = false; [DllExport("GetNewsTime", CallingConvention = CallingConvention.StdCall)] public static bool GetNewsTime([In, Out, MarshalAs(UnmanagedType.LPWStr)] StringBuilder str) { bool isNewsPrepared = procCreator(); if (isNewsPrepared) str.Append(newsTime); return isNewsPrepared; } ................... и т.д...
у меня код dll на C#, там нет деинит и DLL-main
тут конечно нужен вызов специалиста по шарпу - шарпея
но пока он в пути, могу посоветовать присмотреться к объекту Thread.
Где-то вы его сам-на-себя сослали. Может быть мутекс щёлкнули
вариантов много почему не выгружается .dll , высока вероятность, что проблема в самом экспорте с помощью библиотеки UnmanagedExports
я не разбирался, думаю, что будет очень затратно по времени
тут, имхо 2 варианта, пишите на MQL5 - вообще все будет работать из коробки, или попробуйте использовать аналогичную UnmanagedExports библиотеку, которая будет с исходниками на гитхабе
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