Перевод в безубыток, доработка скрипта

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Коллеги, добрый день. Помогите доработать скрипт. Скрипт переводит позицию в безубыток без проблем, но не учитывает комиссию брокера. Как бы добавить в код, чтобы учитывалась комиссия брокера? 
Файлы:
BU.mq4  38 kb
 

Добавьте вот это вот:


 
profitOr=OrderProfit()+OrderCommission()+OrderSwap();
 

Коллеги, огромное человеческое спасибо

 
Заработало!!!! 
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