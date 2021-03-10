Перевод в безубыток, доработка скрипта
Коллеги, добрый день. Помогите доработать скрипт. Скрипт переводит позицию в безубыток без проблем, но не учитывает комиссию брокера. Как бы добавить в код, чтобы учитывалась комиссия брокера?
Файлы:
BU.mq4 38 kb
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