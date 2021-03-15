Инвесторский вход

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Доброго времени суток!

Подскажите плз. - есть ли ф-я отслеживания, если совершен инвесторский вход? Чет не могу найти, хотя вроде должно быть.

 
Ruslan Piraliyev:

Доброго времени суток!

Подскажите плз. - есть ли ф-я отслеживания, если совершен инвесторский вход? Чет не могу найти, хотя вроде должно быть.

Можно попробовать модифицировать любой ордер или поставить отложку далеко от рынка.

 
Ruslan Piraliyev:

Доброго времени суток!

Подскажите плз. - есть ли ф-я отслеживания, если совершен инвесторский вход? Чет не могу найти, хотя вроде должно быть.

AccountInfoInteger(ACCOUNT_TRADE_ALLOWED);
 
Vitaly Muzichenko:

AccountInfoInteger(ACCOUNT_TRADE_ALLOWED) может возвращать false в следующих случаях:

  • нет соединения с торговым сервером. Можно проверить с помощью TerminalInfoInteger(TERMINAL_CONNECTED);
  • торговый счет переведен в режим read-only (отправлен в архив);
  • торговля на счете запрещена на стороне торгового сервера;
  • подключение к торговому счете произведено в режиме инвестора.
 

Если тщательней рассмотреть ситуацию, то:

Проверка разрешения торговли для данного счета

Возможны случаи, когда для конкретного торгового счета запрещены любые торговые операции – нельзя торговать ни вручную, ни с помощью экспертов. Пример проверки ситуации, когда к торговому счету подключились с помощью инвесторского пароля:



   if(!AccountInfoInteger(ACCOUNT_TRADE_ALLOWED)) 
      Comment("Торговля запрещена для счета ",AccountInfoInteger(ACCOUNT_LOGIN), 
            ".\n Возможно, подключение к торговому счету произведено по инвест паролю.", 
            "\n Проверьте журнал терминала, есть ли там такая запись:", 
            "\n\'",AccountInfoInteger(ACCOUNT_LOGIN),"\': trading has been disabled - investor mode.");

AccountInfoInteger(ACCOUNT_TRADE_ALLOWED) может возвращать false в следующих случаях:
•нет соединения с торговым сервером. Можно проверить с помощью TerminalInfoInteger(TERMINAL_CONNECTED)); // Крайне редко - почти никогда, но можно сделать проверку
•торговый счет переведен в режим read-only (отправлен в архив); // Нормально, торговать уже по-любому нельзя
•торговля на счете запрещена на стороне торгового сервера; // Такое не встречал уже несколько лет
•подключение к торговому счете произведено в режиме инвестора. // Это всегда проверит и работает чётко
 

Немного другой вопрос по теме инвесторского счёта. Что делать, если поменял инвесторский пароль и забыл? Можно как-то его востановить?

 
Ale-xander:

Немного другой вопрос по теме инвесторского счёта. Что делать, если поменял инвесторский пароль и забыл? Можно как-то его востановить?

так поменяйте еще раз. Тут его так-же можете заменить.

 
Konstantin Nikitin:

так поменяйте еще раз. Тут его так-же можете заменить.

я как-то не совсем с паролем понимаю. если я его поменял, это не значит, что для последующей смены пароля я должен задать предыдущий?.... тот который я забыл?  вы в этом хорошо разбираетесь? распишите, пожалуйста все действия.
 
Получается конкретной функции нету. За идею спасибо!!
[Удален]  
Ale-xander:
я как-то не совсем с паролем понимаю. если я его поменял, это не значит, что для последующей смены пароля я должен задать предыдущий?.... тот который я забыл?  вы в этом хорошо разбираетесь? распишите, пожалуйста все действия.

Где Текущий пароль это Ваш обычный пароль для входа в Ваш терминал 

дальше водите любой пароль и подтверждаете - это будет Инвесторский 

пароль

 
SanAlex:

Где Текущий пароль это Ваш обычный пароль для входа в Ваш терминал 

дальше водите любой пароль и подтверждаете - это будет Инвесторский 



...спасибо, должен был бы сам догадаться :)

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