Инвесторский вход
Доброго времени суток!
Подскажите плз. - есть ли ф-я отслеживания, если совершен инвесторский вход? Чет не могу найти, хотя вроде должно быть.
Можно попробовать модифицировать любой ордер или поставить отложку далеко от рынка.
Доброго времени суток!
Подскажите плз. - есть ли ф-я отслеживания, если совершен инвесторский вход? Чет не могу найти, хотя вроде должно быть.
AccountInfoInteger(ACCOUNT_TRADE_ALLOWED);
AccountInfoInteger(ACCOUNT_TRADE_ALLOWED) может возвращать false в следующих случаях:
- нет соединения с торговым сервером. Можно проверить с помощью TerminalInfoInteger(TERMINAL_CONNECTED);
- торговый счет переведен в режим read-only (отправлен в архив);
- торговля на счете запрещена на стороне торгового сервера;
- подключение к торговому счете произведено в режиме инвестора.
Если тщательней рассмотреть ситуацию, то:
Проверка разрешения торговли для данного счета Возможны случаи, когда для конкретного торгового счета запрещены любые торговые операции – нельзя торговать ни вручную, ни с помощью экспертов. Пример проверки ситуации, когда к торговому счету подключились с помощью инвесторского пароля:if(!AccountInfoInteger(ACCOUNT_TRADE_ALLOWED)) Comment("Торговля запрещена для счета ",AccountInfoInteger(ACCOUNT_LOGIN), ".\n Возможно, подключение к торговому счету произведено по инвест паролю.", "\n Проверьте журнал терминала, есть ли там такая запись:", "\n\'",AccountInfoInteger(ACCOUNT_LOGIN),"\': trading has been disabled - investor mode.");AccountInfoInteger(ACCOUNT_TRADE_ALLOWED) может возвращать false в следующих случаях: •нет соединения с торговым сервером. Можно проверить с помощью TerminalInfoInteger(TERMINAL_CONNECTED)); // Крайне редко - почти никогда, но можно сделать проверку •торговый счет переведен в режим read-only (отправлен в архив); // Нормально, торговать уже по-любому нельзя •торговля на счете запрещена на стороне торгового сервера; // Такое не встречал уже несколько лет •подключение к торговому счете произведено в режиме инвестора. // Это всегда проверит и работает чётко
Немного другой вопрос по теме инвесторского счёта. Что делать, если поменял инвесторский пароль и забыл? Можно как-то его востановить?
Немного другой вопрос по теме инвесторского счёта. Что делать, если поменял инвесторский пароль и забыл? Можно как-то его востановить?
так поменяйте еще раз. Тут его так-же можете заменить.
так поменяйте еще раз. Тут его так-же можете заменить.
я как-то не совсем с паролем понимаю. если я его поменял, это не значит, что для последующей смены пароля я должен задать предыдущий?.... тот который я забыл? вы в этом хорошо разбираетесь? распишите, пожалуйста все действия.
Где Текущий пароль это Ваш обычный пароль для входа в Ваш терминал
дальше водите любой пароль и подтверждаете - это будет Инвесторский
Где Текущий пароль это Ваш обычный пароль для входа в Ваш терминал
дальше водите любой пароль и подтверждаете - это будет Инвесторский
...спасибо, должен был бы сам догадаться :)
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Доброго времени суток!
Подскажите плз. - есть ли ф-я отслеживания, если совершен инвесторский вход? Чет не могу найти, хотя вроде должно быть.