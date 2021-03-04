Самый простой зигзаг
вот под МТ5 выкладывал https://www.mql5.com/ru/forum/318267#comment_12508440
под МТ4 нужно изменить направление расчета буфера в цикле
ЗЫ: по моему такой же ЗЗ где то в КБ должен быть
Maxim Kuznetsov:
Есть у кого под рукой самый элементарный зигзаг - разметка вершин с дистанциями "не менее X пунктов" ?
Такой может подойдёт))
Файлы:
ZigZagPp.mq4 14 kb
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Есть у кого под рукой самый элементарный зигзаг - разметка вершин с дистанциями "не менее X пунктов" ?
чем проще код тем лучше.
Для тестов понадобился, а в загашнике чё-то не нашлось..
В кодобазе чёрт ногу сломит и всё какая-то сплошная заумь и овер-инжиниринг :-(